Lagos dice que la nueva izquierda hizo "una caricatura de los 30 años", pero Kast le provoca "inquietud"

El ex Presidente Ricardo Lagos Escobar ratificó que votará por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en el balotaje de este domingo y aseguró que algunas propuestas de José Antonio Kast le producen "inquietud".

En conversación con El País, el ex Mandatario reiteró que "votaré por Boric porque mi historia está vinculada a un hecho central: ¿cómo usted hace para vivir en un país donde todos seamos iguales en dignidad de derechos efectivos? Hay expectativas a medida que los países van creciendo y esas expectativas deben irse satisfaciendo".

En relación a sus diferencias con el Frente Amplio, Lagos aseveró que "ellos tienen la necesidad de andar más rápido. Y siempre tenemos necesidad de andar más rápido, porque siempre hay necesidades que satisfacer. Que se haya hecho una cierta caricatura de lo que ocurrió en los últimos 30 años, sí, estoy de acuerdo, es una caricatura. Porque entre 1990 y 2010 fueron años de ritmo de crecimiento acelerado donde fuimos capaces de reducir rápidamente pobreza y la desigualdad".

"Entre 2010 y 2020 se perdió el ritmo de crecimiento y no se pudo reducir ni pobreza ni desigualdad a los ritmos de antes. Hoy, luego de la pandemia, estamos en el peor de los mundos: no crecemos y, además, aumenta la desigualdad. Es una receta para una explosión", sostuvo.

Sobre si Boric puede ser calificado como socialdemócrata, Lagos respondió: "Yo prefiero decir: por sus obras los conoceréis. Prefiero ver lo que va a hacer. Yo me he sentido siempre muy orgulloso de ser socialdemócrata, porque es lo que yo creo que es la forma de hacer los verdaderos cambios, los que perduran. Sobre Boric, veamos qué es lo que manda, cuáles son los efectos que se producen".

Críticas a Kast

Sobre el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, Lagos manifestó que "¿Qué es lo que encarna Kast? El decir: 'Yo impongo la autoridad como sea. ¿A balazos? A balazos, sí señor, no me va a temblar la mano'. Y yo creo que no: que la autoridad se impone por definiciones políticas, no a balazos. Pero quienes le han hecho la campaña a Kast son las posiciones radicalizadas de la extrema izquierda".

"Y la ciudadanía, ¿qué hizo en la última elección? Votó por Kast. 'Quiero alguien que le ponga orden'. No deja de ser notable que termine siendo un boomerang estas posiciones tan revolucionarias y fundamentales, que han empujado a la ciudadanía a decir: 'No, quiero que haya orden y respeto por la legalidad', sostuvo.

El ex Presidente añadió que "mientras más llamados había a incendiar Chile, esa extrema izquierda era la mejor propagandista para llevar votos al señor Kast".

Al ser consultado sobre si Kast es "antidemocrático", Lagos respondió que "los planteamientos que hacen suenan así. Cuando ha dicho cosas tremendas como que Chile se salga de Naciones Unidas, da cuenta de alguien que no sabe en el mundo que está viviendo, cada vez más globalizado".

"Quién soy yo para creerle o no creerle. Veo las ofertas que hay, lo que decía antes y lo que dice ahora y me produce inquietud. Nunca pensé que alguien en Chile diría: 'Me voy de Naciones Unidas'", aseveró.

"Será importante el resultado electoral del domingo y allí veremos qué es lo que nos depara el futuro. No me gustaría ser catastrofista y quiero creer que Chile tiene muy buenas posibilidades de retomar un rumbo de crecimiento y, junto con ello, de distribución de esa riqueza. Pasada esta elección, deberíamos hacer un esfuerzo en llegar a puntos de encuentro entre todos los chilenos. Es como se construyen los países. Con odio no se avanza mucho", finalizó.