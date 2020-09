Constanza Schönhaut, militante de Convergencia Social, cuestionó en El Primer Café los argumentos del Ejecutivo para haberse negado a firmar el Acuerdo de Escazú. "Cuando el Gobierno dice que este acuerdo no ayuda o no es conveniente para Chile, yo me pregunto para quién no es conveniente. ¿No es conveniente para Soquimich, que está secando los salares alto andinos en el norte? ¿No es conveniente para Aes Gener que está destruyendo el Cajón del Maipo en Santiago? ¿Qué pasa con los niños y niñas de Quintero, Puchuncaví, Huasco, Mejillones, Coronel y Tocopilla, que están respirando gases tóxicos?", reflexionó.

