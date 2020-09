Senado rechazó propuesta que levantaba inhabilidades para alcaldes y parlamentarios

La sala del Senado rechazó este jueves, por falta de un voto, el informe de la Comisión Mixta que buscaba levantar inhabilidades que permitían que alcaldes pudieran postular al Congreso sin renunciar un año antes, así como también a los diputados y senadores postular a otros cargos públicos de elección popular.

Esta decisión se debió a que la votación, que necesitaba un quórum de 26 votos para seguir su tramitación, alcanzó el apoyo de solo 25 parlamentarios, con lo cual se dio por rechazado el proyecto.

La senadora de la Democracia Cristiana Yasna Provoste, que impulsó uno de los proyectos que fue refundido, no quiso votar en contra, se abstuvo y finalmente su voto resultó ser decisivo para no alcanzar el número requerido.

Sobre esta decisión, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, afirmó que "finalmente son las decisiones de diferentes parlamentarios y más allá de la postura que tuvieron, que siempre es muy legítima, allí no hubo una mayoría política y faltó un voto".

"Lo encuentro lamentable y penoso, porque lo que buscamos era que hubiera más competencia", puntualizó el secretario de Estado.

Por su parte, la senadora Carolina Goic (DC), señaló que "para que los alcaldes puedan competir, para levantarle la inhabilidad, el costo de la transacción es que también se le levante a los parlamentarios, y eso es burlar limitar la elección que ya aprobamos, eso es lo que nos reclama la ciudadanía".

"Me parece que no está dentro de los estándares éticos que hoy nos pide la ciudadanía", puntualizó la ex candidata presidencial.

Con esta votación, finalmente ya no es viable este proyecto, dado que necesitaba ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y ya no tendrán que sesionar mañana para votarlo.