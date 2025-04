Allende al despedirse del Senado: Este fallo causa dolor e injusticia

Isabel Allende concurrió este martes hasta el Senado para despedirse tras haber sido destituida por el Tribunal Constitucional, debido a la fallida venta al Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, lo que tenía impedido por su condición de parlamentaria.

En un emotivo y largo discurso, quien fuera parlamentaria por más de 30 años expresó que el fallo "causa dolor e injusticia". Y también apuntó al Gobierno, pues aseguró que nunca alguien le advirtió que había una inhabilidad para que se celebrara el contrato.

"Después de décadas compartiendo este espacio democrático, me veo en la necesidad y deber en uno de los momentos más duros de mi vida. Probablemente sea mi última intervención en esta Sala y trataré de transmitir en breves palabras mi carrera como parlamentaria, y más difícil es hacerlo al ver que esta terminó de manera abrupta", comenzó la expresidenta del Partido Socialista y la Cámara Alta.

"Como siempre en nuestro país los fallos judiciales se acatan, pero acatar no significa guardar silencio y callar el profundo dolor y la injusticia que este fallo causan", enfatizó.

Y en una suerte de autocrítica reconoció que "como parlamentaria de larga trayectoria debí conocer el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado, y no tengo y nunca he tenido una empresa, y ante todo actué confiando en la institucionalidad".

"¿Se imaginan ustedes que habría puesto en riesgo más de 30 años de servicio público, de lucha democrática, si hubiese tenido conciencia de estar infligiendo supuestamente una norma constitucional? ¿Realmente alguien cree que había actuado con dolo, sabiendo que ponía en juego mi historia y mi dignidad política? Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar", agregó.

"Compartimos la idea de transformar las casas de los dos expresidentes, Salvador Allende y Patricio Aylwin, en casas museo, espacios de memoria. Son parte de nuestro patrimonio. La memoria se cuida y se honra. La casa de Guardia Vieja guarda momentos históricos. Varias veces hemos abierto voluntariamente la casa en el Día del Patrimonio y con mucho interés de la gente por conocerla", expuso.

Y detalló que "una vez tomada la decisión presidencial, se aprobó la partida correspondiente en la Ley de Presupuestos de 2023 en este Parlamento. Quiero hacer claro que no solo no estuve en la Subcomisión de Cultura, como tanto no estuve en la ratificación final de la comisión mixta que cierra y aprueba la Ley de Presupuestos. Es más, recién me enteré en enero de 2024 de la existencia de una partida presupuestaria".

"Desde ahí, actuamos como corresponde siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el Gobierno. Quizá mi error fue el no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos admitió o recordó que existía una posible inactividad constitucional", planteó.

"Derecho y política se fragilizan"

"Mi trayectoria habla por sí sola. Y esa trayectoria -que me atrevo a calificar como honesta y transparente- es la mejor prueba de lo absurdo que resulta pensar en una intención maliciosa de mi parte", advirtió Allende.

"Estoy convencida de que reviste de la máxima gravedad para la institucionalidad chilena que se dé por cierta una sentencia o acuerdo sin que se haya conocido su texto, ni sus argumentos y sin que formalmente el Tribunal Constitucional los entregue. Se ha dado por cierto mi cese en el cargo y a la fecha no he sido notificada", lamentó la senadora.

"Lamento que el Tribunal no haya accedido o considerado mejor nuestros argumentos. Sostenemos que el proceso de la compra se llevó a cabo dentro del marco del derecho público y no del derecho privado. Como explicó la contralora general de la República en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la compra dentro del marco de los procesos administrativos públicos no se concretó, se llevó a cabo una de dos etapas y jamás recibimos un peso", reiteró como defensa.

"Nunca he usado ni usé mi cargo para obtener un beneficio personal. La cuestionada compraventa era para el cumplimiento de un fin público, impulsada por el Gobierno. Así, pese a que se celebraría un contrato para la satisfacción de un fin público, el que nunca se celebró, no se concretó, seré cesada en mi cargo como senadora de la República", especificó.

Y criticó a quienes han dicho que se trató de una decisión en derecho sin que importara la política: "El reciente trascendido del Tribunal Constitucional ha sido celebrado como un triunfo del derecho sobre la política. Pero creo que no hay tal victoria. Lo que vemos no es el fortalecimiento del derecho ni la purificación de la política, sino la fragilización de ambas. Porque el derecho constitucional no está llamado a imponerse sobre la política, sino a darle forma, a estructurarla, a permitir que la voluntad popular se exprese dentro de un marco legítimo y justo. Cuando ese marco se usa para destituir a una representante elegida democráticamente, sin probar hechos de corrupción ni dar espacio a la apelación, no es el derecho el que triunfa".

"¿Qué valor constitucional se fortalece con un fallo que nadie puede apelar? ¿Qué Estado de Derecho se consolida cuando se iguala un error involuntario a un acto doloso? Porque el trato es el mismo para quien, como yo, ha cometido un error por inadvertencia que para quien defraude al Estado abusando de su cargo. Si la norma usada para justificar esta decisión nació para frenar la corrupción, ¿no es acaso extremo aplicarla sin siquiera intentar demostrar que hubo corrupción?", fustigó.

Enfatizó en este punto: "El derecho, para ser respetado, debe ser razonable. Y la justicia, para ser legítima, debe ser más que la aplicación literal de una norma: debe considerar el contexto, la intención, el daño real, y, sobre todo, el impacto institucional. Esto es de una enorme injusticia, es un caso en donde se ha aplicado, a nuestro juicio erróneamente, la ley, pero no se ha hecho justicia".

"Mi historia no termina aquí"

Tras ello agradeció a sus colegas, funcionatios del Congreso "y sobre todo a mi familiam, que siempre ha estado a mi lado y hoy más que nunca en este trance tan devastador, he sentido una vez más, su apoyo y cariño".

"Hoy enfrento una sanción que considero injusta. La vivo con dolor, pero también con la tranquilidad que da la conciencia limpia. Me voy con la frente en alto, reiterando que nunca que he usado mi cargo para beneficio personal. No busqué jamás el lucro ni el privilegio. He cometido errores, sí, como cualquiera que ha entregado su vida a la acción. Pero tengo la convicción de que siempre he luchado por mis ideales, de manera íntegra. Lo seguiré haciendo por Chile y por su gente, por la memoria y el futuro", dijo casi al finalizar.

"Por eso, me voy serena. Porque sé lo que he dado. Porque sé quién soy. Porque sé que, a pesar de esta salida forzada e injusta, mi historia no termina aquí. Me voy con la emoción profunda de haber servido a Chile con convicción, con pasión y con amor", sentenció.