Con quórum rebajado: Senado vota AC contra exministro Diego Pardow

El exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio), acompañado de su abogado Francisco Cox, arribó este martes al Congreso para enfrentar la acusación constitucional en su contra por el polémico error de cálculo que derivó en un aumento de las cuentas de la luz.

En caso de aprobarse el libelo, el otrora secretario de Estado quedaría inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos, sanción que podría afectar su continuidad como profesor en la Universidad de Chile.

[AHORA]📝Se inicia una Sesión Especial del Senado para analizar y votar la acusación constitucional que la Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del exministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo.

▶️https://t.co/DkqDuRhqwHhttps://t.co/u0fhBreysp pic.twitter.com/rI6QVzueus — Senado Chile (@Senado_Chile) November 25, 2025

Los capítulos de la acusación

Pardow enfrenta dos capítulos acusatorios principales, cuya mesa estará conformada por los diputados Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Carla Morales (RN).

El primero corresponde a la firma del decreto tarifario para 2024, que contenía errores de cálculo metodológicos arrastrados desde 2018 en la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El segundo capítulo aputa a la presunta inacción del exministro tras el reconocimiento de errores por parte de la empresa Transelec, hace algunas semanas.

Rebaja de quórum

La jornada legislativa de este martes comenzó con lentitud, marcada por el cansancio de los parlamentarios tras la discusión de la Ley de Presupuestos 2026, que se extendió hasta las 02:00 de la madrugada.

Otro factor clave de esta jornada es la ausencia del senador Felipe Kast (Evópoli), quien cuenta con permiso constitucional, por lo que el quórum para aprobar el libelo disminuyó de 26 a 25 votos.