Presidenta del Senado atribuyó a un "error computacional" los pagos en exceso a funcionarios

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), atribuyó a un "error computacional" de una empresa externa los pagos en exceso a 53 de los funcionarios de más alto rango en la corporación -11 de los cuales ya están fuera del servicio- y que se efectuaron entre enero de 2017 y febrero de 2020, por un monto total de 208.913.576 pesos.

La parlamentaria confirmó que, junto a las asociaciones de funcionarios, se buscará la mejor fórmula para la restitución de los dineros.

"Eso no es ningún escándalo, como lo ha querido instalar la prensa. Fue un error computacional de una empresa que hizo un mal cálculo. Los funcionarios no tienen ninguna responsabilidad en esto", enfatizó Muñoz.

La presidenta de la Cámara Alta remarcó que "siempre que ha habido un error y hay un aumento que no corresponde en el pago de sueldos, por cierto, se tiene que hacer el mecanismo de restitución, pero aquí los funcionarios no han tenido ninguna responsabilidad".

"Tenemos una mesa de trabajo nosotros junto con los funcionarios para analizar todo el impacto que va a tener sobre ellos estas modificaciones que hay que hacer a raíz de la auditoría que ha hecho esta consultora", añadió.

¿Cuál fue el problema?

Más tarde, el secretario del Senado, Raúl Guzmán, explicó que el problema fue detectado en medio del proceso de modernización interna de la Corporación, una vez que el pago de las remuneraciones pasó desde la "unidad de finanzas" a la "unidad de personas".

El programa contratado para procesar las liquidaciones no fue actualizado debidamente cuando entró en vigencia la Ley de Rentas del año 2017, lo cual generó la diferencia descubierta recién este año, debido a lo cual se encargó una investigación administrativa.

Secretario Raúl Guzmán descarta renunciar

En su comparecencia ante la prensa, Guzmán también debió responder por la "incomodidad" reconocida por la presidenta del Senado ante la investigación de la que él es objeto por parte del Ministerio Público y la multa que le aplicó la autoridad sanitaria, al no haber respetado la cuarentena durante un almuerzo en un restaurante de mariscos en San Miguel.

"Comparto lo que ha señalado la presidenta del Senado, es una situación que genera incomodidad no solamente para ellos, sino que también genera incomodidad para mí por la forma en que se han presentado estos antecedentes y aquello, sin duda, puede afectar el debido proceso, pero además, por sobre todo, la forma cómo se puedan entender esos antecedentes pueden afectar la legitimidad del resultado de la investigación, cualquiera que ésta sea", expresó.

El secretario del Senado indicó que, "en este sentido, mi abogado me ha señalado que la semana pasada efectuó una presentación ante la Fiscalía Nacional haciendo presente esta situación. Nadie me ha sugerido renunciar al cargo, tampoco he pensado en renunciar al cargo".

En dos oportunidades se le preguntó a Guzmán si por su rol de personaje público creía necesario ofrecer una disculpa pública, pero prefirió no responder hasta después de terminada la investigación de la Fiscalía.