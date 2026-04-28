Presidenta del Senado pide mantener "tono de respeto" tras declaraciones de Poduje

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abordó el conflicto entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con el asesor del senador Alfonso De Urresti (PS) tras criticar la Ley de Humedales, apelando a mantener un tono de respeto.

La situación ocurrió en medio de una reunión en Valdivia, donde Poduje tuvo un choque con el asesor del parlamentario, quien señaló que "Valdivia está considerada como ciudad Humedal". Ante esto, el secretario de Estado respondió: "Dígales a las familias eso pues. ¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo el senador (De Urresti) con la Ley de Humedales?", consignó Emol.

En ese contexto, la legisladora manifestó en su cuenta de X que "como presidenta del Senado me he preocupado personalmente de mantener las formas, tan relevante como el fondo de los asuntos. La Ley de Humedales impulsada por el senador De Urresti tuvo apoyos transversales".

Asimismo, pidió "respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado".

No obstante, Poduje respondió a la presidenta de la Cámara Alta y enfatizó que "como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar 8 años por una muy mala Ley de Humedales, como las que conocí hoy en Guacamayo, Valdivia".

"Tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes", le respondió Núñez.

La senadora se refirió este martes en el programa Turno a la situación y aseveró que "me duele tener que ejercer mi rol, porque en eso, que nadie se pierda, lo voy a ejercer cuando sea necesario. Me refiero, como presidenta del Senado, cuando vea que efectivamente los tonos no son los correctos respecto de algún senador, incluso de alguna ley que fue votada por unanimidad".

"Dentro del Gobierno estamos ad portas de entrar en la semana donde se necesitan votos (para el Plan de Reconstrucción Nacional). No puede haber ministros sumando votos y, por otro lado, ministros restando votos", arremetió Núñez respecto al tono utilizado por Poduje.

Más tarde, junto al senador Iván Moreira, vicepresidente de la Cámara Alta, insistió en que "estamos conduciendo nuestra corporación en un tono de respeto".

"Cuando hay cuestiones que no corresponden, incluso que no son normales, un debate que no está a la altura de los grandes temas, en esta oportunidad ni más ni menos que la vivienda de las personas o una ley que evidentemente se puede mejorar, lo mínimo que vamos a exigir es que ese debate se dé acá y con altura de miras. Toda ley se puede mejorar y puede adaptarse a los momentos que estamos viviendo", sostuvo.

Oficio de Hacienda: Núñez coincidió con Squella y apuntó al Segundo Piso de La Moneda

Por otro lado, la senadora se refirió a la filtración del oficio de la Dirección de Presupuesto que propone "descontinuar" programas sociales, cuyo error fue reconocido por el órgano como "en vez de descontinuar, quizás la palabra era más bien reformular", dijo el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá.

Asimismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, apuntó que "yo llamaría al Segundo Piso que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir".

Núñez coincidió con el timonel republicano y apuntó en Radio Pauta: "Concuerdo con el senador Squella, porque efectivamente, si esto es tan normal, es de todos los años, lo que no puede ocurrir es que se instale una cuestión que no está en la cabeza de nadie, ni menos del Presidente de la República. Me refiero a recortar recursos en alimentación de niños y niñas, en eventualmente eliminar, incluso, -se instaló en las redes sociales- un programa tan vital como el de Chile que Crece Contigo".

"Cuando el Presidenta descarta de plano esto en el consejo de RN, convengamos que fue un respiro (...) Pero luego, efectivamente, uno dice: ¿pero por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué este tema termina hasta instalado en los mediso de comunicación, las redes sociales? Habrá más de alguno de mala fe que lo que quiere es enredar la discusión, pero no, efectivamente había un oficio", afirmó.

Por ello, recalcó que "hay una cuestión allí, no sé si de comunicación, de mayor coordinación, y perdona, pero que se escapa de la Segegob. O sea, no estamos hablando de una vocería, estamos hablando ya de una coordinación desde el Segundo con los ministerios y un largo etcétera".