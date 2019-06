Presidente del Senado: Reducción de parlamentarios "raya en el populismo"

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), aseguró que el anuncio de Sebastián Piñera en su Cuenta Pública ante el Congreso de reducir el número de parlamentarios a 120 diputados y 40 senadores "raya en el populismo".

El senador afirmó que "si vemos que durante las últimas 30 horas el tema más conversado post cuenta ha sido precisamente el de las rebajas del número de los parlamentarios, uno puede concluir que esta cuenta tiene poco relato. Claramente raya en el populismo".

Quintana matizó que "como cualquier iniciativa hay que estudiarla en su mérito y nosotros estamos dispuestos a analizarla. Creo que la consecuencia del anuncio que ha hecho el Presidente es volver de alguna forma a los dos grandes bloques, no sé si exactamente el binominal, y por lo tanto la irrupción de la tercera fuerza -lo que significa la llegada del Frente Amplio- se acaba".

El parlamentario también se refirió al horario nocturno de la Cuenta Pública, comentando que será el Congreso el que tome la determinación para el próximo año, considerando los trastornos que se generaron en la ciudad de Valparaíso.

Corte Suprema descartó desinterés en proyectos

En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, manifestó la molestia del Poder Judicial, porque el Gobierno no los ha considerado para el envío de proyectos para terminar con el lobby judicial, mejorar los requisitos y el sistema de nombramiento de jueces y fiscales.

Al respecto, Brito manifestó que "en este momento no hay más que la noticia de que se va a presentar un proyecto" y sobre si hay molestia en el Poder Judicial por no haber participado luego de que el Gobierno dijera que no había interés, expresó que "en eso no creo que sea la palabra correcta la falta de interés".

La máxima autoridad del Poder Judicial remarcó que "la Corte tiene interés en estos temas, tiene interés, opinión, estudios y tiene actuaciones concretas en materia de nombramiento. Hemos instado reiteradamente por la incorporación de criterios de selección y eso incluso ha valido alguna discusión con la asociación de jueces".

Luego de este cruce de declaraciones, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se dirigió hasta la Corte Suprema para entregar personalmente a Haroldo Brito el documento formal con las ideas matrices del proyecto del Gobierno.