Se retoma proyecto que buscar quitar la nacionalidad a quienes hagan el servicio militar en el extranjero

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, Alejandro Navarro (PRO), retomó la tramitación de un proyecto de ley ingresado hace siete años que apunta a quitar la nacionalidad chilena a quienes hayan prestado servicio militar fuera de Chile.

El proyecto de reforma constitucional que establece causal de pérdida de la nacionalidad chilena el prestar servicio militar en un Estado extranjero fue ingresado en el 2014 por, entre otros, el mismo Navarro, y no había tenido avance desde entonces, siendo retomado esta jornada.

Navarro apuntó en la instancia al ex ministro del Interior entre los años 2010 y 2012, Rodrigo Hinzpeter, y señaló que "hay una pregunta realizada a Rodrigo Hinzpeter, que jamás respondió el señor ministro del Interior, respecto a si había realizado o no el servicio militar en Israel. Esa respuesta no la conocimos".

Ante esto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien estaba en la Comisión, indicó que "por respeto a las personas yo no haría mención al ex ministro Hinzpeter, con quien a mí me tocó trabajar en este mismo Ministerio del Interior, quien ha demostrado ser una persona que tiene un amor por Chile relevante y que se dedicó al servicio público en su momento como ministro del Interior".

Agregó que "sembrar una sospecha respecto a que él podría servir a intereses de otros países simplemente planteando la pregunta creo que es bastante inconveniente".

En esta misma línea, el subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza, apuntó que el Gobierno no tiene registros de chilenos que en el pasado hayan hecho el servicio militar en otro país.

Aún así y ante la falta de información Navarro sugirió que el proyecto sea derivado a la Comisión de Defensa para que después analice la falta de información de inteligencia reflejada con la respuesta del Ejecutivo.