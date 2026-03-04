Senado vota proyecto que permitiría arresto domiciliario a reos por "razones humanitarias"

La sala del Senado se prepara este miércoles para una de las votaciones más polémicas del último ciclo legislativo: el proyecto de ley que busca permitir a internos de avanzada edad o con enfermedades crónicas y terminales cumplir el resto de sus condenas bajo arresto domiciliario, en medio de cuestionamientos por su eventual alcance en casos de violaciones de derechos humanos.

Aunque la iniciativa se fundamenta en razones humanitarias, diversos sectores alertan sobre la laxitud de los requisitos y el perfil de los potenciales beneficiarios.

La ley propone que cualquier enfermo crónico que no pueda recuperarse en prisión, discapacitados cuyo encarcelamiento afecte su condición, y ancianos desde los 70 años que hayan cumplido 10 años de presidio, o la suma de su edad más los años de presidio llegue a 80.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, la normativa podría alcanzar a 738 condenados mayores de 70 años, de los cuales 365 corresponden a condenados por crimenes de lesa humanidad.

Además, el proyecto, que requiere un quórum de 26 votos para avanzar en su tramitación, incluiría a presos por delitos de alta connotación social, como homicidios, parricidios y abusos sexuales.

Advertencias de impunidad

Uno de los nombres que ha reflotado en el debate es el de Miguel Krassnoff, quien tras cumplir 80 años el mes pasado, calificaría inmediatamente para el beneficio en caso de aprobarse la ley, pese a que suma condenas a más de mil años de prisión.

El senador José Miguel Insulza (Partido Socialista) expresó que "estamos a punto, la próxima semana, de inaugurar un gobierno respaldado por personas que quieren borrar el pasado, sabemos bien por qué. Y yo creo que la peor manera de concluir este ejercicio y empezar ese gobierno es con un proyecto de ley como este, que realmente nos avergüenza como país".

Por otro lado, el senador Matías Walker (Demócratas) puso el acento en el riesgo que representa para las víctimas de delitos sexuales:"Este proyecto no solamente puede producir impunidad respecto de condenados por delitos de derechos humanos, sino que respecto de delitos de mayor connotación social graves, como violación y abuso de menores. Por eso, si se insiste en votar, yo voy a votar en contra" sentenció.