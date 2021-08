Senado votará la idea de legislar el indulto a los presos del estallido social

Durante esta jornada se realizó una sesión previa en la Comisión de Constitución del Senado, que contó con la participación de los abogados Carlos Künsemüller y Fernando Monsalve para explicar informaciones y criterios jurídicos del proyecto que busca indultar a los presos del estallido social por razones humanitarias, cuya idea en general será votada mañana en la Cámara Alta.

En la comisión, Monsalve aseguró desde su perspectiva jurídica que la prisión preventiva de los presos de la revuelta "no es otra cosa que la persecución y cumplimiento anticipado de una pena".

"Desde octubre (de 2019) a la fecha yo no tengo ninguna duda que existe un incremento excepcionalisimo y grotesco respecto a la persecución penal de las acciones presentadas por el Ministerio del Interior. La falta de objetividad -vulnerando su principio en ley orgánica constitucional- por parte del Ministerio Público y también excepcionalidad por parte del Poder Judicial, específicamente de los jueces de garantía y de las cortes de apelaciones respecto a la aplicación de la prisión preventiva", expuso el abogado.

Tras su presentación, la senadora de la UDI Luz Ebensperger se refirió a lo señalado por el invitado en la instancia y negó que exista esta complicidad señalada entre los poderes del Estado y catalogó como "peligroso" lo expuesto por Monsalve.

"Me parece peligroso contra la propia institucionalidad y el Estado de Derecho hablar de complicidad del Poder Judicial con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Creo que no existe y no lo comparto, pero el solo hablarlo me parece peligroso", señaló la parlamentaria. Además indicó que "cuando hay un proceso el cual no resulta como los abogados patrocinantes probablemente quisieran, eso implica que hay alguien que está detrás".

Si senadora UDI ebensperger señala que mi presentación en comisión constitución del senado fue peligrosa para al estado de derecho vigente ya que di cuenta de persecución política de min interior, min público y complicidad de ciert@s jueces/as de garantía ....estuve bien creo pic.twitter.com/x6soAoW2O0 — fernando monsalve (@fmonsalve2011) August 10, 2021

El senador Francisco Huenchumilla (DC) se refirió al proyecto señalando que "si el Senado toma la decisión política de legislar de esta materia" se comenzará a discutir en detalle.

"Hemos invitado a numerosos abogados que nos han ilustrado y nos han colocado en eventos de juicio de tal manera que, teniendo un pluralismo jurídico y político, nos permita en esta primera parte tomar una decisión en general del proyecto que, sin duda, es una decisión política legislar o no sobre un proyecto de ley de esta naturaleza", detalló el legislador.