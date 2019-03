Senador Quintana respondió a "injurias y calumnias" sobre accidente de 2015

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), manifestó su rechazo a las "injurias y calumnias" publicadas en los últimos días por su participación en un accidente de tránsito en 2015 y que derivó en la muerte de un carabinero.

A través de un comunicado, el parlamentario cuestionó una publicación de El Líbero sobre la muerte del carabinero Jonathan Garrido, aseverando que "ha sido uno de los episodios más dolorosos que he debido enfrentar en mi vida personal".

"Durante todo este tiempo he sido objeto de las más increíbles infamias, toda clase de injurias y hasta de calumnias. Se dijo que yo manejé en estado de ebriedad, que mi licencia de conducir estaba vencida, que el vehículo no tenía documentos, que estaba vencida la revisión técnica, que conducía a exceso de velocidad y que nos dimos a la fuga sin prestar auxilio a la víctima. Todo ello es falso, según consta en el expediente judicial", aclaró.

"Apenas llegué al Hospital Regional de Temuco, el personal de Carabineros a cargo del procedimiento me realizó el examen Intoxilyzer (Alcotest), el cual arrojó 0.00 G/L, según consta en el parte N° 339 de fecha 7 de febrero de 2015, confeccionado por un suboficial de la 3a comisaría de Padre Las Casas", recordó.

En relación a un posible exceso de velocidad, Quintana manifestó que "en el sitio del suceso se pudo 'determinar que la velocidad del vehículo al momento del impacto fluctuó entre un mínimo de 53 kilómetros por hora y un máximo de 64 kilómetros por hora, velocidades inferiores a la máxima permitida en el tramo de ruta, que es de 100 kilómetros por hora".

"Los antecedentes de la investigación del Ministerio Público establecieron que la causa basal del accidente fue la exposición al riesgo por parte del carabinero quien 'motivado por la adopción de un procedimiento policial', ingresó y permaneció 'en la calzada, lugar no destinado para el efecto, sin percatarse de la presencia y proximidad del móvil' que conducía", continúa el texto.

Finalmente, el senador apuntó que "comprendiendo, por que lo he vivido, el dolor de la familia, no quise referirme antes a estos hechos, y si hoy lo hago es porque todo tiene un límite, y aclarada completamente mi inocencia, no permitiré que se me siga difamando, injuriando, ni calumniando".