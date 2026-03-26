Tras lograr acuerdo por comisiones, Senado comenzará trabajo legislativo en abril

Tras lograr acuerdo sobre la distribución de cupos y las presidencias de comisiones, el Senado comenzará su trabajo legislativo como tal durante la segunda semana de abril.

Aunque el proyecto de emergencia enviado por el gobierno llevó a una rápida instalación de la Comisión de Hacienda, durante esta jornada se cerró el texto firmado por oposición y oficialismo sobre el resto de las comisiones.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), destacó que "ya tenemos las comisiones constituidas, años anteriores han demorado meses y eso responde al acuerdo de gobernabilidad que firmamos hace unas semanas y que permitió que tuviéramos esta presidencia durante este año".

"Estas comisiones empiezan a funcionar legislativamente con la discusión de cada proyecto a la vuelta de la semana regional. Sin perjuicio de ello y por la contingencia que estamos viviendo, si tenemos que constituirnos ante alguna emergencia o un requerimiento del Ejecutivo como colegislador, también lo vamos a hacer", agregó.

Como parte de estos mismos acuerdos, desde el Partido Socialista confirmaron que Alfonso de Urresti liderará la testera el próximo año, acompañado por un senador de RN en la vicepresidencia.

Juan Luis Castro (PS) valoró que "esencialmente el mundo de la izquierda está muy bien representado en múltiples comisiones, sobre todo en el Socialismo Democrático, que además ha elegido por consenso al senador Alfonso de Urresti como presidente para el segundo año, 2027, en la testera".

"Por lo tanto, creemos que las fuerzas en este nuevo mundo del Socialismo Democrático es decisiva y obviamente seremos inflexibles en aquellos derechos sociales que se han conquistado y que se puedan ver vulnerados por el nuevo gobierno", agregó.

En contraste, el senador Daniel Núñez (PC) comentó que "lamentablemente la derecha quedó sobrerepresentada y tiene la presidencia de comisiones que son claves en el trámite legislativo, como Hacienda, Constitución, Trabajo y Educación. Eso se transforma en un aliciente para que el gobierno haga las mismas cosas que está haciendo ahora, por ejemplo traspasando el costo del alza abusiva de las bencinas a la gente, ya que ellos tienen mayorías que le facilitan el trámite legislativo".

De esta manera, la derecha presidirá 12 comisiones y las oposiciones otras 12, divididas en siete para el Socialismo Democrático y cinco para el Comité Unido, conformado por la Democracia Cristiana, el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Algunas de las comisiones lideradas por el oficialismo serán Hacienda, con Javier Macaya (UDI); Relaciones Exteriores, con Manuel José Ossandón (RN); Seguridad, con Karim Bianchi (Ind); y Educación, con Gustavo Sanhueza (UDI), mientras que la oposición tendrá Constitución, con Pedro Araya (Ind); Defensa, con Francisco Huenchumilla (DC); y Gobierno y Descentralización, con Danisa Astudillo (PS).