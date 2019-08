Un amago de incendio sufrió la oficina parlamentaria del senador UDI por el Maule, Juan Antonio Coloma. Carabineros informó que fueron arrojados cilindros con gas butano por uno de los ventanales del inmueble, lo que provocó el principio de incendio. "Si me quieren amedrentar, no lo lograron. Fui elegido para dar pelea y no la espalda", sostuvo el senador a Cooperativa Regiones.

