Bachelet a la ONU: UDI exige transparentar lista de apoyos para "evitarle un bochorno a Chile"

El Gobierno acusó que las críticas de la oposición contra la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a liderar la ONU son "contradictorias", y llamó a que el sector "se ponga de acuerdo, primero, consigo mismo antes de hacerlas públicas".

El Ejecutivo arremetió contra la derecha después de que el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, exigiera transparentar cuáles otros apoyos internacionales tiene la expresidenta, a fin de "evitarle un bochorno a Chile".

"Para evitarle un bochorno a Chile, creo que es justo pedirle (a La Moneda) que exhiba el listado de países que apoyan la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Esta candidatura genera una polémica interna que quizás sea inútil, porque no sabemos si existen de verdad opciones realistas de que se convierta en la próxima Secretaria General de la ONU", expresó el diputado gremialista.

Ante esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló: "No entiendo la crítica, es contradictoria. Si por un lado (desde la oposición) critican que México y Brasil apoyen a Michelle Bachelet, por el otro dicen que hay que transparentar los apoyos".

"Entonces, cuando hay críticas contradictorias, yo siempre digo que se pongan de acuerdo primero consigo mismos y después que las hagan públicas", exhortó.

Debate en la derecha por la candidatura de Bachelet

Al interior de la derecha también hay división por la candidatura de Bachelet. Mientras que el senador de Evópoli Felipe Kast hizo un llamado a respaldar a la expresidenta -ya que ha demostrado ser "una demócrata"-, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, criticó en CNN que su inscripción "es el amarre más grande" que ha dejado la Administración Boric.

Esta jornada, desde la Oficina del Presidente Electo, Squella descartó que el debate afecte al futuro Gobierno de Kast: "Encuentro muy forzado ver diferencias de opinión. Quienes representan al futuro Gobierno, por supuesto que el rol que corresponde es decir lo que se ha dicho".

"Pero otra cosa es que un dirigente de un partido político -como es el caso de quien habla- pueda tener una opinión más profunda respecto de lo que se está viendo, que es este amarre a 30 días de la entrega de la Administración. Creemos que no corresponde y que estamos en derecho de hacerlo público", sostuvo.