Evelyn Matthei y el dilema UDI: "El punto no es si me llevan a mí o a Lavín; o vamos los dos o yo no voy"

Tras días de insistir a su partido que no la deje fuera de las primarias de Chile Vamos, considerando que para ellas estaría mejor perfilado Joaquín Lavín, la precandidata presidencial de la UDI Evelyn Matthei dio un portazo a la idea de acudir sola a los comicios.

La alcaldesa de Providencia incluso dio un ejemplo de su intención en El Diario de Cooperativa: "supongamos un caso en el que me va súper bien (en las municipales) y en Las Condes gana otro candidato: si me nominaran a mí sola, no estoy dispuesta a ir".

"Por eso digo que no es un problema personal mío contra Joaquín Lavín; éste es un tema de estrategia política (...) El punto mío no es si lo llevan a él o si me llevan a mí; o vamos los dos, o yo no voy, así de claro. Porque yo no estoy aquí peleando por el derecho mío", enfatizó.

"Lo que sí -continuó Matthei- estoy súper convencida de que cuando vota un millón y medio de personas en una primaria, y los militantes de la UDI son apenas 45 mil, es decir, un 3 por ciento, el punto mío es ¿Cómo se le va a privar a un millón y medio de personas -la inmensa mayoría de los cuales no son de ningún partido- que puedan ejercer su voto con todos los candidatos que están posicionados y dispuestos a ir?".

La presidenciable reiteró que "lo mío no es un cálculo pequeño de si me va bien a mí o a otro, o si le va mal al otro; es cómo respetamos a los ciudadanos independientes".