El ex fiscal Carlos Gajardo recordó en El Diario de Cooperativa cómo se desarrolló el proceso judicial que terminó con el ex senador Jovino Novoa, fallecido este martes a los 76 años, condenado por financiamiento ilegal de campañas políticas. El abogado dijo que dicha sentencia, del año 2015, "fue muy esperanzadora", pero a esa altura aún no era claro que se estaba fraguando un "acuerdo político transversal por la impunidad", que implicó la remoción de los investigadores y el nombramiento de Jorge Abbott como fiscal nacional, quien optó por "acotar las causas". En definitiva, para la mirada histórica, el ex líder de la UDI "fue uno de los pocos políticos relevantes -quizás el más relevante- condenados por una conducta que fue muy transversal", reflexionó Gajardo.

