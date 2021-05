Mayoría de diputados UDI pidió proclamar a un solo candidato antes de las primarias oficialistas

La mayoría de los diputados de la UDI solicitó que el Consejo General determine que un solo candidato lo represente en las primarias presidenciales de Chile Vamos.

Según consignó La Tercera, en una carta que enviarán al timonel gremialista, Javier Macaya, 21 de los 29 integrantes de la bancada -todos involucrados en la opción presidencial de Joaquín Lavín- plantean que si bien es una "buena noticia tener dos candidatos tan destacados" como el alcalde de Las Condes y su par de Providencia, Evelyn Matthei, es posible que lleve a la colectividad a "cometer el error" de tener a ambos en los comicios oficialistas.

"El Consejo General de la UDI debe tomar una definición y los militantes debemos acatar el resultado y trabajar con compromiso por quien resulte ganador", remarca la misiva, gestionada en la víspera por iniciativa del diputado Guillermo Ramírez.

Los firmantes prevén que llevar a Lavín y a Matthei podría dividir al conglomerado, pues "significa debilitar nuestras posibilidades de triunfo, no fortalecerlas; significa paralizar al partido, no movilizarlo".

"Nos preguntamos, ¿Cuántos alcaldes o dirigentes de base no harán campaña para no herir al otro candidato? ¿Con cuánta fuerza podrás hablar tú en los medios si tienes que guardar ecuanimidad en una primaria en la que te necesitamos más comprometido que nunca? ¿Acaso no aprendimos la lección cuando le regalamos la alcaldía de Recoleta a Daniel Jadue (PC)?", reflexionaron.

"NO NOS DISPAREMOS EN LOS PIES"

Por lo demás, apuntaron que las encuestas dan a entender un escenario "muy cuesta arriba" en la segunda vuelta presidencial, de manera que, para maximizar las opciones del candidato de Chile Vamos, se debe garantizar una fuerte votación tanto en primera vuelta como en las primarias.

"No es lo mismo pasar a segunda vuelta con el 45 por ciento de los votos, que con el 35 por ciento -observaron- y del mismo modo, de cara a la primera vuelta, no es lo mismo haber ganado la primaria con el 60 por ciento de los votos que con menos de la mitad de los votos. ¡La elección está demasiado cerrada como para darle ventajas a la hoy dominante izquierda radical! ¡No cometamos el error de dispararnos en los pies!".

A pesar de que la carta cuenta solo con nombres de parlamentarios que respaldan a Lavín, ellos la cierran remarcando que si el Consejo General define a Matthei como la carta presidencial gremialista "seremos sus soldados más entusiastas. Ese es el espíritu de la Unión Demócrata Independiente".

Además de Ramírez, firmaron el documento Osvaldo Urrutia; Joaquín Lavín León; Celso Morales; Sergio Gahona; Nicolás Noman; Sergio Bobadilla; Cristián Labbé; Iván Norambuena; Javier Hernández; Cristián Moreira; Nino Baltolú; Gustavo Sanhueza; Renzo Trisotti; Sandra Amar; Álvaro Carter; Rolando Rentería; Issa Kort; Pedro Pablo Álvarez Salamanca; Ramón Barros y Gastón von Mühlenbrock.

Después de que Matthei anunciara su inscripción en la primaria, la directiva de la UDI resolvió que el Consejo General -fijado para el 17 de mayo- decida si se competirá con uno o ambos en la primaria, y si solo será uno, cuál de los alcaldes emprenderá la candidatura.