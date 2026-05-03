Moreira por amenaza de "guerra" de Humala: "La soberanía de Chile no está en discusión"

El senador Iván Moreira (UDI) rechazó los polémicos dichos del exmilitar y político peruano Antauro Humala, quien amenazó con "declarar la guerra a Chile" si es que el candidato de izquierda a la Presidencia del Perú Roberto Sánchez gana las elecciones.

"Como nacionalista que soy, aspiro a recuperar Tarapacá y Arica", afirmó el hermano del expresidente Ollanta Humala, provocando un fuerte rechazo desde el mundo político en Chile.

En respuesta a esta amenaza bélica, el senador Moreira fue enfático en señalar que "la soberanía de Chile no está en discusión y punto".

"Estas son declaraciones en estos tiempos populistas, enfermizos y obsesivos de algunos políticos peruanos que no respetan la convivencia entre ambos países, que solo buscan la paz, el crecimiento y el desarrollo", cuestionó el parlamentario gremialista.

Desde la oposición, el diputado Raúl Soto (PPD) reprochó las declaraciones de Humala, a quien calificó como "un loco, irracional, extremo, que busca llamar la atención para generar réditos políticos".

"Absolutamente inaceptable, pero creo que hay que bajarle el perfil. Creo que siempre prima la racionalidad, la templanza, las buenas relaciones bilaterales y diplomáticas que hemos tenido", indicó.

Alcalde de Arica: Lo único que puede hacer es ahuyentar turistas

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, calificó los dichos como "un llamado desequilibrado, donde llama a recuperar Arica y Tarapacá. ¿Cómo lo ve usted? que los países de Europa tuvieran que entregar los terrenos perdidos en la guerra: se modificaría todo el mapa, el mapamundi".

"Esto lo único que puede hacer el señor Humala es ahuyentar a los turistas chilenos que llegan a Perú. Tenemos una hermandad muy grande desde hace muchos años entre Tacna, Perú; Chile, Arica. Por lo tanto, creo que el daño le puede causar a ellos un efecto boomerang".

De todas maneras, el jefe comunal hizo un llamado "a la calma" y "a pensar con mucha mesura".