Hermano de expresidente peruano propuso "recuperar" territorio chileno "por la vía diplomática o armada"

"Como nacionalista que soy, aspiro a recuperar Tarapacá y Arica. Mantendría el litigio pendiente del triángulo terrestre. En algún momento, como etnocacerista y fundamentalista del patriotismo, el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada".

Con esta amenaza de un ataque bélico a suelo chileno, el exmilitar y político peruano Antauro Humala ha desatado un escenario complejo para las relaciones bilaterales y la campaña del candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien aún se pelea el segundo cupo para el balotaje presidencial en Perú.

Humala, líder del movimiento etnocacerista, confirmó al medio Perú 21 que su organización colabora activamente con el partido Juntos por el Perú (JP), de Roberto Sánchez, de cara a los comicios del 17 de junio.

De hecho, el propio Sánchez lo ha propuesto como potencial ministro de Defensa en un eventual gobierno, según el exmilitar.

En este contexto de efervescencia electoral, donde Sánchez se posiciona como una figura clave en la izquierda, Humala dijo que, en una futura relación con Chile bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, "aconsejaría aplicar la reciprocidad".

"Yo revisaría al pie de la letra el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929″, sostuvo el líder etnocacerista, que, profundizando en su visión ultranacionalista, indicó que aspira "a recuperar Tarapacá y Arica", por lo que "mantendría el litigio pendiente del triángulo terrestre".

"En algún momento, como etnocacerista y fundamentalista del patriotismo, el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada", puntualizó Humala.

Amenaza con expropiar Lan Chile

El hermano del expresidente de Perú Ollanta Humala tampoco descartó medidas económicas drásticas, llegando a mencionar que le "encantaría" expropiar Lan Chile en el marco de una eventual nacionalización de la economía peruana.

"Eso lo puedo convertir en Aeroperú. Boto a todos esos expilotos retirados de la Fuerza Aérea chilena que vuelan los aviones de Lan Chile por todo el Perú. Lo nacionalizo y estatizo. Pero también puedo convocar a los principales empresarios peruanos del rubro, una especie de Asociación Público-Privada", propuso.

Con un historial turbulento, Humala cumplió más de 17 años de prisión por liderar el "Andahuaylazo" en 2005, un levantamiento armado que resultó en la muerte de cuatro policías.

Por este caso, fue condenado por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas.

Tras su liberación en agosto de 2022, su figura ha ganado relevancia, forjando una alianza con Roberto Sánchez, quien incluso lo ha contemplado para carteras estratégicas como Defensa o Interior.

Sánchez se desmarca de la postura de Humala

Las declaraciones de Humala provocaron una inmediata respuesta del candidato Roberto Sánchez, quien buscó distanciarse categóricamente de los polémicos dichos: "De ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto", declaró.

El postulante presidencial subrayó que "después del fallo de la Corte sobre la delimitación marítima no existe ningún problema territorial con Chile. Después del fallo, hemos entrado a una relación de nueva calidad sin reivindicaciones territoriales de ninguna naturaleza, signada por una sólida voluntad de paz y cooperación. Ese es el mandato irrenunciable del actual momento histórico", enfatizó.

Asimismo, Sánchez aseguró que, bajo su eventual gobierno, se buscarán las "mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del Presidente Kast y con todos los países de la región", recalcando que "las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior".

Reacciones en Chile y el perfil de Humala

Frente a estos bullados dichos, el excandidato presidencial Johannes Kaiser, timonel del Partido Nacional Libertario, dijo en sus redes sociales que "no debiésemos tomar a la ligera a este animal. Chile debe estar preparado para cualquier eventualidad".

Por su parte, la diputada Catalina del Real (Republicanos) afirmó que los dichos de Humala son "una reacción desesperada que evidencia un mal desempeño en las encuestas, intentando apelar al nacionalismo peruano para obtener réditos electorales, tal como lo hizo en su momento Evo Morales en Bolivia".

"Como país vecino, siempre hemos mantenido una relación de cooperación mutua con Perú y esperamos que así continúe, especialmente en un contexto donde debemos enfrentar en conjunto desafíos como la migración ilegal, el narcotráfico y el terrorismo internacional", puntualizó la parlamentaria.

En una línea similar, su par Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano) dijo que los dichos de Antauma Humala son "inaceptables", dado que, "cómo es sabido, hay tratados vigentes entre Chile y Perú y no existen temas territoriales pendientes".

Según indicó la diputada, el foco de la relación entre ambas naciones "debería estar en cómo combatir el crimen organizado, la inmigración irregular y el estancamiento económico en América latina".

A su vez, el parlamentario de Republicanos Stephan Schubert advirtió que esta postura con amenazas bélicas "no responde a la realidad de nuestros países ni a la voluntad de nuestros pueblos".

"Hoy tenemos desafíos en conjunto y tenemos oportunidades en conjunto. Creo que hoy, más que nunca, estamos en condiciones de trabajar juntos para el beneficio tanto de Perú como de Chile y hacer muchas cosas juntos. Nuestro pasado, si bien es cierto, nos divide en una parte, pero también nos une en otra, porque tenemos mucha historia en común, tenemos parte de la cultura que la compartimos", enfatizó.

"Creo que esa propuesta es totalmente fuera de contexto, fuera de tiempo, y creo que tengo la impresión de que no representa el deseo de los peruanos", cerró Schubert.