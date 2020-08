Longueira quiere convencer al Rechazo para que no haya derrotados en el plebiscito

El ex ministro y ex timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Pablo Longueira aseguró que quiere convencer a su sector de votar apruebo en vez de rechazo para que en el Plebiscito no haya derrotados.

"No es una tarea fácil. Nunca habría hecho esto si todos juntos hubiésemos tomado una postura, por el apruebo o por el rechazo. Los plebiscitos por definición son binarios: sí o no. Dos grandes posturas y el único sector que va con una diversidad de posturas es el nuestro", dijo el otrora presidenciable en Mega.

Longueira marca así su retorno a la escena política luego que fuera investigado por "cohecho consumado agravado" en la tramitación de la Ley de Pesca, conocido también como el caso Asipes, y por delitos tributarios por emitir boletas falsas a SQM. En ambos casos fue sobreseido, pero en la arista tributaria con la minera - aún mantiene una causa por cohecho- fue clave que no hubiese ni denuncia ni querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra, como resaltó el ex fiscal Carlos Gajardo.

"Entiendo a la gente que ha estado por el rechazo, quiero convencerla para que, ojalá, en este plebiscito no hayan derrotados, sea una fiesta demócratica, que cerremos la transición chilena. Eso es lo que yo busco", remarcó el timonel UDI.

De resultar, la apuesta de Longueira permitiría que las voces de Chile Vamos que hoy son contrarias a la creación de una nueva Constitución, entre ellas varios ministros, celebren una eventual victoria del apruebo junto a otros sectores políticos que hoy se declaran partidarios de esa opción.