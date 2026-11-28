La jefa de bancada de diputadas y diputados de la UDI, Flor Weisse, junto al diputado Eduardo Cretton, anunciaron que, tras la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comenzarán a promover una nueva instancia de coordinación política y legislativa oficialista, con la intención de integrar al Partido Nacional Libertario (PNL).

Los parlamentarios calificaron de "indispensable" que los jefes de cada bancada se reúnan paralelamente en el Congreso, no solo con el objetivo de discutir asuntos legislativos, sino que también para actuar de manera coordinada en materia política, publicó Emol.

Asimismo, ven una posibilidad de enfrentar la izquierda de manera cohesionada, especialmente en el marco del "caso Firmas", que tiene al PPD y al Partido Socialista con diferencias, y la posibilidad de que se rechace el juicio político contra Rabat.

"El comité político de los lunes en La Moneda no es suficiente, no tanto porque existan fuerzas que no participan de ese espacio, sino porque las dinámicas, decisiones y desafíos que enfrentamos a diario en el Congreso son muy distintos a los del Ejecutivo y quieren un trabajo conjunto entre quienes compartimos las mismas ideas y objetivos", sostuvieron los diputados UDI.

De esa forma, plantearon que "una vez concluida la acusación contra el ministro Rabat, vamos a promover la creación de esta instancia y esperamos que todas las bancadas del sector se adhieran".

"Es evidente que la extrema izquierda es la que hoy está tocando la música en la oposición y que los partidos más moderados se han dejado arrastrar por ella (...) Frente a ese nivel de intransigencia y obstruccionismo, cobra aún mayor relevancia que todas las fuerzas que estuvimos detrás del Rechazo del 4 de septiembre actuemos con madurez y responsabilidad política", aseveraron.

Igualmente, repararon que el trabajo en conjunto no significa renunciar a las diferencias que existen entre las fuerzas de la derecha: "Compartimos una responsabilidad política que está por encima de los intereses particulares de cada partido. En este momento, actuar de manera coordinada ya ni siquiera es una opción, sino una obligación si queremos enfrentar a una oposición que está empecinada a ver fracasar al país".