Urrutia: Más parlamentarios renunciarán a sus partidos para apoyar a Kast

El diputado Ignacio Urrutia confirmó que ya renunció a la UDI y dijo que ahora su objetivo es ayudar a que José Antonio Kast se convierta en Presidente de la República.

A fines de la semana pasada trascendió que el polémico parlamentario había decidido poner fin a 16 años de militancia en el gremialismo para sumarse al movimiento Acción Republicana, a la derecha de la colectividad y de simpatías declaradas por Jair Bolsonaro.

En declaraciones a La Tercera, Urrutia señaló que dimitió la semana pasada, por lo que ni siquiera votó en la elección interna de ayer: "Tomé la decisión cuando me llegó la notificación del Tribunal Supremo pidiéndome explicaciones por unos dichos míos. Yo no estoy dispuesto a dar explicaciones ni al Tribunal Supremo ni a nadie", explicó.

"En la UDI yo no me he sentido muy cómodo en el último tiempo (...) Hay varios parlamentarios que cada vez que yo hago una declaración salen a criticarme sin ninguna razón, porque se podrían quedar callados si no les gusta lo que yo digo. Eso me ha molestado de sobremanera y, por lo tanto, no creo que sea el momento de seguir", argumentó.

El matutino consigna que en la víspera, por WhatsApp, Urrutia envió un mensaje a sus cercanos, donde acusó que, tras la muerte de Augusto Pinochet, "los cobardes, los Judas, los traidores, los que le dieron vuelta la espalda al gobierno militar (...) le hicieron un daño enorme al partido", que desde entonces no ha vuelto a ser el mismo.

Optimismo

Ignacio Urrutia señaló además su optimismo respecto a la opción futura de Kast como carta para el sillón de La Moneda.

"Creo firmemente que José Antonio Kast tiene posibilidades de llegar a ser Presidente de la República y lo vengo acompañando desde hace un tiempo (...) Creo que tiene posibilidades y para eso hay que ayudarlo, solo no lo va a lograr", indicó.

Recordó además que él no es el único parlamentario que apoya a Kast, y especuló que otros podrían seguir sus pasos:"Soy el primer diputado en renunciar, pero no voy a ser el último. Con toda seguridad más parlamentarios van a renunciar a sus partidos para apoyarlo".