El nuevo partido de izquierda Voluntad para Chile inició su proceso de constitución legal ante el Servicio Electoral (Servel) con la presentación de más de 150 firmas, en una actividad que reunió a su directiva y marcó el comienzo para avanzar en la conformación de la colectividad.

La presentación fue encabezada por su presidente Álvaro Ramis, exrector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad; la secretaria general Natalia Garrido, dirigenta social; y el vicepresidente Rodrigo Mundaca, gobernador regional de Valparaíso.

El grupo destacó la necesidad de construir una alternativa política vinculada con las comunidades, las organizaciones sociales y las demandas de la ciudadanía.

"Voluntad para Chile inicia una larga jornada para la unidad política y social del pueblo, para la construcción de un proyecto al servicio de las personas que se levantan temprano en la mañana a buscar la prosperidad, la felicidad, el trabajo, el desarrollo nacional, que defienden la soberanía de nuestra patria", sostuvo Ramis.

El líder del nuevo movimiento destacó que el trabajo de la organización tendrá como eje a las comunidades y sus condiciones de vida, desde la seguridad de las familias hasta las oportunidades para desarrollar sus proyectos personales y colectivos.

La secretaria general, por su parte, relevó el origen de la iniciativa: "Nace del encuentro de organizaciones sociales, dirigentes sociales, colectivos políticos y nos une la profunda convicción de que Chile necesita una herramienta política que vuelva a conectar con la vida concreta, con la vida real de las personas".

"Hacemos un llamado hoy día a esperar pacientemente la respuesta del Servel y después nosotras vamos a salir a reunir todas esas firmas necesarias para tener una herramienta política al servicio del pueblo, de nuestras vecinas y vecinos", manifestó Garrido.

Por su parte, el gobernador Mundaca enfatizó en el carácter regional y descentralizador del proyecto: "Santiago no es Chile, Chile son sus regiones".

"Somos una expresión organizada de resistencia, pero también somos una expresión organizada para proponerle a Chile un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro el bienestar de las personas, la protección de la naturaleza, la generación de empleo, pero por sobre todas las cosas, también recupere la dignidad para todo el pueblo de Chile", expresó el vicepresidente de la colectividad.

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, valoró la participación de trabajadores, pobladores, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales en la conformación. "Hay un movimiento social que hoy día se levanta organizado para reivindicar el derecho del pueblo chileno a tener una vida digna", aseveró.

En la presentación, también participaron otros integrantes de la directiva: Iván Carrasco, Joel Olmos, Catalina Valenzuela, Javier Pineda, Bárbara Sepúlveda, Manuel Jacques, Kassandra Prado y Constanza Maldonado.