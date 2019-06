Gobierno lanzó "defensor mayor" para proteger a la tercera edad

El Gobierno lanzó este lunes el "defensor mayor", iniciativa que busca proteger a la tercera edad y que consiste en abogados especializados que entregan asesoría legal y gratuita a adultos mayores que se enfrenten a alguna situación de maltrato, violencia o vulneración de derechos.

El anuncio fue realizado por la primera dama Cecilia Morel quien además anunció la puesta en marcha de otros convenios.

"Hoy día las personas los están mirando como una carga, como un peso y no como lo que son y con el respeto de sus derechos humanos. Por lo tanto, ahí está el principal problema que radica en esta visión, que no los consideramos, que no los valoramos, que no sabemos de todas las potencialidades que ellos tienen y que siguen aportando a nuestra sociedad", manifestó la primera dama.

En la ceremonia además se anunció que se pondrá urgencia a los proyectos de ley sobre la representación en juicios de los adultos mayores y a la modificación que declara incapaz para suceder a quien ejerza violencia contra una persona de la tercera edad.

También se impulsó suma urgencia para el proyecto que busca crear el derecho a la atención preferente en salud para las personas mayores.

Aumento de casos de maltrato y violencia

Desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) explicaron que en los últimos años ha habido un aumento en las consultas y los casos de maltrato. En ese sentido, en 2018 se atendieron más de dos mil casos.

El director del Senama, Octavio Vergara, detalló que "la idea es que el defensor mayor sea uno de los actores que contribuya a mejorar este trato pero también, como decía la primera dama, la iniciativa busca invitar a todos, invitar a la comunidad".

"Muchas veces las personas mayores viven o han vivido durante muchos años con los mismos vecinos, con la misma comunidad, y nosotros hacemos un llamado para que entre todos podamos promover este buen trato y cuando se vean acciones que efectivamente vulneren los derechos de las personas mayores, que nos pongan en antecedentes y nosotros iniciaremos las acciones pertinentes".

El "defensor mayor" ya está presente en ocho regiones.