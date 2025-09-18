Boric ante su último Te Deum como Presidente: "Seamos conscientes de la importancia de la democracia"
El Mandatario enfatizó el valor de "poder decidir como pueblo respecto de nuestro propio destino y sentirnos parte de una misma sociedad".
También emplazó a tener una "perspectiva histórica de qué es lo que significa la independencia de Chile".
El Mandatario apuntó a un "sentido de pertenencia a un destino común", donde "también es importante que nos queramos, que nos respetemos, que seamos capaces de conversar entre nosotros y acoger la diversidad que existe en Chile".