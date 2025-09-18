Boric ante su último Te Deum como Presidente: "Seamos conscientes de la importancia de la democracia"

Previo a liderar su último Te Deum Ecuménico, el Presidente Gabriel Boric llamó al país a "ser consciente de la importancia de la democracia", en el marco de este año electoral en que se elegirá a su sucesor en La Moneda.

"Espero que en las celebraciones que se den a lo largo de todo el país tengamos perspectiva histórica de qué es lo que significa la independencia de Chile. Y más aún en año electoral, el ser conscientes de la importancia de la democracia", dijo el Mandatario.

Boric enfatizó el valor de "poder decidir como pueblo respecto de nuestro propio destino y sentirnos parte de una misma sociedad, que es lo que nos une como chilenos los símbolos patrios; sin lugar a dudas, estos colores que nos enorgullecen".

"Pero la cosa es mucho más que eso: un sentido de pertenencia a un destino común y en donde también es importante que nos queramos, que nos respetemos, que seamos capaces de conversar entre nosotros, de acoger la diversidad que existe en Chile", agregó el Presidente.

"Yo por lo menos puedo decirles hoy, 18 de septiembre del año 2025, que estoy profunda, profundamente orgulloso de mi país", cerró.