Boric defiende el Pase Cultural y cuestiona anuncio de Undurraga de eliminarlo

El Presidente Gabriel Boric salió a defender el Pase Cultural tras la polémica generada por denuncias de mal uso del beneficio, luego de que en redes sociales se difundieran registros de jóvenes utilizando los $50 mil entregados por el Estado en fines distintos a los establecidos por el programa.

El Mandatario advirtió que los eventuales abusos deben ser investigados, pero cuestionó el anuncio de eliminar la política pública.

En conversación con Cooperativa, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, confirmó que el Gobierno ya solicitó una investigación al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los eventuales usos indebidos del beneficio.

"La mala utilización de los recursos públicos en ningún caso es algo que se debe avalar", subrayó.

La secretaria de Estado defendió el impacto del programa y recalcó que han recibido múltiples testimonios positivos a lo largo del país: "Nos hemos encontrado con jóvenes y con comentarios en redes sociales que nos han contado cómo esta política pública les ha permitido, por ejemplo, comprar libros para la universidad".

Añadió que la denuncia ante el CDE busca "que se hagan valer todas las responsabilidades".

La controversia escaló luego de que el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, anunciara que el Pase Cultural será eliminado a partir del 11 de marzo, lo que abrió un fuerte debate político.

Desde la oposición, el diputado Jorge Durán (RN) respaldó la decisión: "Me parece muy bien terminar de una vez por todas con esa maquinaria de gasto público, con despilfarros en platas que van a dar donde no sabemos con claridad".

Desde el oficialismo, en tanto, la diputada Nathalie Castillo (PC) cuestionó duramente el anuncio y recordó que el beneficio tiene respaldo legal.

"No entendemos cómo finge desconocimiento respecto del pase cultural. Este no es un programa opcional, está expresamente establecido en la ley de Presupuestos aprobada por el Congreso, por lo tanto su implementación es obligatoria", enfatizó.

Mientras continúa la discusión sobre el futuro del Pase Cultural, el Gobierno reiteró el llamado a fiscalizar eventuales irregularidades sin desmantelar una política pública que, según recalcan, ha ampliado el acceso a la cultura en todo el país.