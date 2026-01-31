Ministra Arredondo por supuesto mal uso de recursos del Pase Cultural: "En ningún caso se debe avalar"

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, abordó las declaraciones sobre el Pase Cultural del futuro titular de la cartera, Francisco Undurraga, quien calificó la medida como un "abuso" y anunció su suspensión a partir del 11 de marzo.

El auncio del futuro ministro de José Antonio Kast se da luego de que un reportaje de T13 revelara denuncias sobre un eventual uso indebido del beneficio, que entrega 50 mil pesos a jóvenes de 18 y 19 años, que pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y adultos mayores que sean beneficiarios de la PGU.

El informe reveló que algunos jóvenes reconocieron, a través de redes sociales, haber utilizado el recurso para fines distintos al contemplado por el beneficio, como el pago de fiestas o compra de alcohol.

El procedimiento que describieron consistía en realizar una compra autorizada por el Pase Cultural, por ejemplo, en una librería. Luego, los beneficiarios anulaban la compra y solicitaban el reembolso, que podía ser depositado en la CuentaRut, lo que les permitía usar el dinero sin las restricciones que contempla la medida.

Por lo anterior, el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, anunció a través de su cuenta de X: "A partir del 11 de Marzo como futuro Ministro de La Cultura, se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la Contraloría que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos", fustigó.

Gobierno por supuesto mal uso del beneficio: "En ningún caso se debe avalar"

En conversación con El Diario de Cooperativa, la actual ministra de las Culturas abordó la acusación de Undurraga y confirmó que el Gobierno respondió "enviando una solicitud de investigación al Consejo de Defensa del Estado (CDE). La mala utilización de los recursos públicos en ningún caso es algo que se debe avalar".

"Sin embargo, también nos parece importante recalcar que, al 2025, cerca de 100 mil personas tuvieron la oportunidad de activar esta política pública. Hemos tenido la oportunidad, además, de encontrarnos con jóvenes a lo largo de todo el país, con personas, no con comentarios de redes sociales, que nos han entregado en esto su testimonio y cómo les ha permitido esta política pública inédita también en nuestro país poder comprar, por ejemplo, los libros para la universidad que por motivos económicos -y porque además el pase tiene una focalización socioeconómica en el caso de los jóvenes- era muy difícil que sus familias pudieran asumir", complementó Claudia Arredondo.

"Esta es una iniciativa donde BancoEstado, el Ministerio de Hacienda, Desarrollo Social, el Injuv y muchas instituciones trabajamos juntas, donde se tomó una infraestructura digital como la del Bolsillo Familiar Electrónico para poder entregar este beneficio asociado a la cultura", explicó la secretaria de Estado.

Finalmente, la titular de las Culturas aseguró que el objetivo de la denuncia ingresada al CDE "es que se hagan valer todas las responsabilidades. El reglamento de uso de este beneficio también establece que la mala utilización implicará devolver los recursos al Tesoro Público. Esperamos -sin duda- que avance, y si hay acciones que se tengan que hacer valer se hagan valer. El futuro Gobierno tendrá que ver cómo implementa las distintas políticas públicas que tiene nuestra institución".