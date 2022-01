Boric defiende reformas graduales y con responsabilidad fiscal: Llamó a un diálogo amplio y sin exclusiones

El Presidente electo Gabriel Boric defendió este jueves, frente a la Enade, su agenda de reformas las que prometió serán graduales, pero a la vez profunda para resolver las desigualdades de la sociedad.

"Nuestro actual status quo frena el desarrollo económico y profundiza el malestar social (...) y si no avanzamos en soluciones materiales de la mano de las institucionales que hoy día se están discutiendo en el proceso constituyente (...) no habremos solucionado las causas que nos llevaron al estallido social", sostuvo el Mandario.

"Tengo absolutamente claro -agregó- que soluciones tan estructurales no se logran de la noche a la mañana y, en ese sentido, entiendo el mandato que nos ha otorgado el pueblo de Chile no desde una perspectiva de arrogancia o desde perspectivas definitivas, sino que el resultado expresado el 19 de diciembre me parece que es un mandato que tenemos que tomarnos con mucha humildad. En ningún caso es un resultado que nos pueda marear para tratar de avanzar sin conversar, sin dialogar".

Así, enfatizó que "nuestro plan de Gobierno propone iniciar un camino de cambios profundos que busca fortalecer nuestra red de protección social, sacar a nuestra economía del estancamiento productivo y enfrentar decididamente la crisis climática: no solamente mediante medidas de mitigación, sino que también de adaptación y prevención, anticiparse".

"Los cambios a los que estamos apuntando deben ser llevados a cabo con un diálogo amplio y sin exclusiones así como, reitero, con gradualidad y responsabilidad fiscal. Probablemente algunas personas puedan haber pensado que esta referencia a la gradualidad y responsabilidad fiscal fue un discurso de campaña (...), mis convicciones siguen intactas y yo siempre he ido aprendiendo de que todo cambio, toda transformación, se sostiene en base a lo que se hizo antes y que ningún cambio importante y estructural se logra de la noche a la mañana", remarcó.

AGENDA ECONÓMICA

Boric delineó los tres objetivos de su agenda de crecimiento económico y de recuperación económica para este año en el que considera en la estimulación de la inversión; la recuperación de empleos formales; y la sustentabilidad con el medio ambiente.

El Mandatario electo remarcó que "nuestro Gobierno se va a hacer cargo de la realidad económica. Como lo he repetido en múltiples ocasiones, no puede haber redistribución de recursos si es que esto no viene de la mano con un crecimiento económico sostenible y, a la vez, no puede haber un crecimiento sostenible si es que no hay una justa distribución de la riqueza".

"El crecimiento y la distribución de la riqueza tiene que ir siempre de la mano, junto con la sustentabilidad ambiental del desarrollo", enfatizó.

El aún diputado del Frente Amplio planteó que "este plan de recuperación económica requerirá movilizar los recursos públicos y privados. Por nuestra parte, insisto, vamos a tener un firme compromiso con la responsabilidad fiscal".

"Sostenibilidad ambiental y sostenibilidad fiscal son cara de la misma moneda. Así como no podemos depredar hoy la naturaleza que heredaremos a quienes son hoy niños y niñas, tampoco podemos endeudarnos de manera irresponsable con cargo a la capacidad de gasto de futuras generaciones", sostuvo.

Por ello, agregó, mantendrán la meta de déficit estructural en torno al casi 4 por ciento del PIB que establece la actual Ley de Presupuesto.

LICITACIÓN DEL LITIO

El Presidente electo se refirió también a la polémica licitación del litio enfatizando que "pareciera haberse hecho costumbre en Chile que cuando hay alternancia de coaliciones políticas en el poder, en particular en el Poder Ejecutivo, el Gobierno saliente aprovecha sus últimas semanas post elección para realizar diversas modificaciones que comprometen no sólo al Gobierno entrante sino al Estado de Chile y a veces por muchos años".

"Seguramente -sostuvo- no todos los detalles de este tipo de prácticas están en conocimiento del Presidente o de las más altas autoridades, pero sí pueden -y tienen la autoridad- para evitar que continúen".

"Yo quiero invitar a este Gobierno y a toda la institucionalidad política a que convengamos en que no es deseable tomar decisiones de última hora, más allá de su legalidad", finalizó.