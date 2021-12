Boric espera diálogos transversales para buscar acuerdos "también con los partidos de la derecha"

Se acerca la fecha que el Presidente electo, Gabriel Boric, se impuso para presentar al Gabinete que lo acompañará al asumir el mando del país el próximo 11 de marzo.

Se ha hecho hincapié en la necesidad de dar certezas, sobre todo en Hacienda y en ese sentido el líder de Apruebo Dignidad zanjó que se tendrá que esperar para conocer dichos nombres. "Lo he dicho varias veces: no vamos a hacer comentarios sobre el gabinete hasta que lo presentemos para que no haya especulaciones", comentó Boric desde su natal Magallanes. No obstante, adelantó que ya tiene algunos nombres y que los dará a conocer "a su tiempo".

Y además adelantó que sus conversaciones no solo apuntan a formar un gabinete sino que además ha tenido diálogos transversales para buscar acuerdos que le permitan a su Gobierno avanzar en un escenario de equilibrio total en el Congreso Nacional.

Ha habido acercamientos "con diferentes partidos y le pido a mi equipo que también se hagan los contactos. Ayer hablé con Natalia Piergentili (presidenta del PPD) y en un diálogo permanente con todos los partidos que han manifestado su voluntad y no solamente por los que van a ser parte del proyecto que queremos empezar: también con los partidos de la derecha, que tienen una representación importante en el Parlamento", enfatizó el aún diputado.

Entre esas conversaciones se incluirá también al Partido Liberal, con el que el equipo del futuro Mandatario espera reunirse la próxima semana.

Roces entre Jadue y la ex Nueva Mayoría

Por otra parte, ya se comenzaron a sentir los primeros roces o molestias dentro de los partidos que apoyaron al futuro Mandatario en segunda vuelta tras la derrota de sus candidatos.

El PPD, que en primera vuelta votó por Yasna Provoste, insistió en que no tienen planteado ser parte del Gobierno ni de Apruebo Dignidad, pero que han buscado una colaboración activa.

"Hay mucho interés en que conversemos respecto de algunas prioridades en la agenda, porque nosotros tenemos una bancada de diputados y senadores bien consistente, de manera de ver cómo hacemos carne lo que el PPD ha manifestado en público y en privado, que es que va a ser una colaboración constructiva al Gobierno", dijo la presidenta del partido.

La próxima semana está agendada una reunión y presencial entre Piergentili y el Presidente electo después de una nutrida conversación a distancia. Y en ese contexto las palabras del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, causaron resquemor en la colectividad.

El ex precandidato presidencial dijo ayer que a algunos partidos de la ex Nueva Mayoría ahora no les molesta trabajar con el Partido Comunista cuando en primer lugar no quisieron participar de una primaria conjunta al respecto.

Piergentili aseguró que las palabras del alcalde no corresponden y que ellos tienen la disposición de colaborar: "No entiendo cuál es su enojo. Él, para ser alcalde de Recoleta, la primera vez fue en un pacto con nosotros. Fuimos gobierno juntos".