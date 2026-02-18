Secuestro en desarrollo: Exigen 30 millones de pesos y joyas por liberación de víctima

Un hombre se mantiene secuestrado luego de ser capturado durante la madrugada en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, por desconocidos cuando llegaba a su domicilio junto a su pareja.

El hecho ocurrió en calle Pablo Urzúa, cuando la víctima llegaba a su departamento junto a su esposa y su bebé. En ese momento, ambos fueron abordados por los dos ocupantes de un automóvil sin patente.

Al inicio el hombre logró huir y se desplazó hasta la esquina de Huánuco con Montau. Sin embargo, fue alcanzado por los agresores y obligado a subir al vehículo, que escapó en dirección sur por calle Huánuco.

La víctima es propietaria de dos locales comerciales en la comuna de Recoleta y, según confirmó su familia ya lo habían amenazado antes.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, expuso que "ellos tienen dos locales comerciales en la comuna, y habían sido amenazados hace dos semanas; empezó ahí el suceso". El jefe comunal añadió detalles sobre la logística de la banda: "Había otro vehículo acompañando a ese vehículo y metros más allá sería cambiada a otro vehículo la persona".

La pareja del afectado recibió mensajes extorsivos a través de WhatsApp, enviando una fotografía del hombre amarrado de pies y manos, y exigiendo el pago de 30 millones de peso en efectivo y la entrega de joyas personales. El intercambio debería realizarse de manera presencial en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

La investigación está a cargo de la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI, quienes trabajan para dar con el paradero del comerciante, cuyo estado de salud se desconoce hasta el momento.