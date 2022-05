Boric: "Hay muchas cosas que tienen raíces profundas y que no se solucionan de un día para otro"

El Presidente Gabriel Boric dijo esta semana que se "acabó el periodo de instalación" del Gobierno, y esta jornada reiteró que esta significa que ya "no hay excusa y que los ministros tienen que tener un sentido de urgencia", ya que a su juicio "hay muchas cosas que tienen raíces profundas y que no se solucionan de un día para otro".

En entrevista con La Tercera, el Mandatario reflexionó a casi dos meses del inicio de su administración y señaló que el termino del proceso de instalación "significa que no hay excusa y que los ministros tienen que tener un sentido de urgencia respecto a las tareas que les hemos encomendado".

"Es importante que la ciudadanía perciba también ese sentido de urgencia. Hay muchas cosas que tienen raíces profundas y que no se solucionan de un día para otro, pero no hay excusa ya en la formación de equipos o en el conocer el espacio para no abordarlas y hacerse cargo. Es nuestra responsabilidad", dijo, y aseguró que "es muy pronto para establecer un juicio definitivo" al ser consultado si está conforme con la marcha de su administración.

"Tengo la convicción de que tenemos un muy buen equipo, un muy buen gabinete. Ha habido dificultades y ha habido errores. En esto no se le puede echar la culpa al empedrado y es importante asumir las responsabilidades propias. Pero sigo creyendo que este gabinete tiene todo el potencial para desplegar un excelente gobierno", recalcó.

En esta línea, se refirió a los traspiés que ha sufrido la ministra del Interior, Izkia Siches, y destacó que "consciente de esos errores" ratifica su apoyo a la también médica, sino que aseguró que "después de un par de semanas de reordenamiento, no solo creo, he visto que ha salido con más energía a retomar ese liderazgo que le corresponde" y que, sobre la credibilidad, indicó que "tiene el deber de recuperarlo. Es parte de las tareas que le he encomendado y creo que lo va a lograr".

"Es un ministerio muy difícil, se comenzó con traspiés, pero yo creo que la ministra ha tomado el timón de lo que le corresponde y lo va a sacar adelante", agregó.

CRÍTICAS Y ENCUESTAS

Por otro lado, las encuestas han demostrado que el Gobierno ha ido bajando en su aprobación, a lo que Boric reflexionó que "hay varias explicaciones posibles, esto es multicausal, pero una es que existía al principio, y yo diría que sigue existiendo, un alto nivel de expectativas de cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana", señalando que no ignora los sondeos, pero que "tampoco me provocan ansiedad", por lo que "lo tomo con calma y con el sentido de urgencia de lo que tenemos que hacer.

Además, su administración también ha sido criticada por la falta de proyectos de ley o denominada "sequía legislativa" por algunos parlamentarios, a lo que respondió que "vamos a pasar de lo que algunos llaman sequía al diluvio", apuntando que las reformas que buscan impulsar "requieren un diálogo previo a que ingresen al Parlamento. Cuando ingresan al Parlamento ya tienen un marco, y después todo se ve y hay mucha presión pública respecto de lo que uno cede. Entonces, llegar con el más amplio acuerdo posible".

"No creo que uno tenga que partir como con un ánimo de aplanadora solamente por mostrar y hacer check. A mí me interesa que las cosas se hagan bien. Creo que en esto tenemos un deber de resultados, no solamente de procedimiento", agregó.

PLEBISCITO: "OJALÁ SEA UN LUGAR DE ENCUENTRO"

El Presidente también habló acerca del trabajo en la Convención Constitucional, y sobre la posibilidad de que gane el Rechazo en el Plebiscito de Salida, indicó que "el 5 de septiembre nosotros vamos a seguir gobernando pase lo que pase. Tenemos ese deber. Cualquiera sea el escenario tenemos que seguir gobernando y seguir tratando de llevar adelante este programa de gobierno".

Al ser consultado por si su opción es Apruebo, dijo que "es muy pronto para pronunciarse respecto a un texto definitivo que todavía no está", pero que a su juicio "cualquier resultado, no me cabe ninguna duda, que es más legítimo que una Constitución escrita por cuatro generales".

"Cuando uno ve lo que ha sido aprobado del texto, lo que está en el borrador, mi perspectiva por lo menos es de que es algo completamente razonable. Uno tiene que ser más ponderado. Yo quiero esperar el texto final para poder hacer una evaluación completa. Pero yo por supuesto que sigo siendo partidario de una nueva Constitución", dijo, y acotó que "hemos dado lo mejor de nosotros para que el plebiscito del 4 de septiembre tenga todo el debate que sea necesario. Pero que ojalá sea un lugar de encuentro y que el resultado que salga de allí no es algo que se pueda desconocer".