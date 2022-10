Boric valoró "disposición respetuosa y democrática" de la Sofofa para dialogar: "No ha sido así con todos"

El Presidente Gabriel Boric manifestó su aprecio a la voluntad de diálogo "respetuoso y respetuoso" que ha encontrado durante su mandado con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), una relación que, lamentó, "no ha sido así con todos" los gremios.

El jefe de Estado pronunció un extenso discurso -bordeó los 35 minutos- esta noche en el Encuentro Anual de la Industria, que organiza la Sofofa, en el que destacó la disposición de su líder, el empresario Richard von Appen.

"Personalmente tengo diferencias y discrepo de algunas de las cosas que usted, Richard, podría haber planteado, pero no me preocupa, sino que lo celebro, porque el tono y la disposición con la siempre me he encontrado con el presidente de la Sofofa hace que podamos reunirnos y discutir estas diferencias en un marco respetuoso y democrático", resaltó.

"No ha sido así con todos", reprochó, instando a seguir el camino de la Sofofa "porque solamente así vamos a poder construir un país sano hacia el futuro".

Su alocución también estuvo marcada por una reflexión sobre las épocas previas a su mandato, reconociendo que "sería irresponsable" afirmar tanto que "los últimos 30 añois fueron negativos", como que "las últimas décadas no han tenido problemas".

El Mandatario fue acompañado por los ministros de Hacienda, Mario Marcel, del Trabajo, Jeannette Jara, de Energía, Diego Pardow, y la subrogante de Economía, Javiera Petersen.

Antes, Von Appen habló durante cerca de 18 minutos, en los que abordó varios temas, entre ellos el proceso constituyente. Sobre éste, opinó que "el Congreso no solo tiene el derecho, sino también la legitimidad, al tener más del 80% de sus miembros electos en noviembre pasado, para ejercer el poder constituyente que le ha sido conferido y presentar un texto a la ciudadanía en un plebiscito de salida".