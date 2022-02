Cambio de mando en pandemia: El aforo será de sólo 500 personas

El aforo definido por el Senado (institución anfitriona) y el Ministerio de Salud para el traspaso de mando del Presidente Sebastián Piñera a Gabriel Boric será de 500 personas, con distintas medidas sanitarias, como el uso obligatorio de mascarillas y pases de movilidad habilitados para las visitas del extranjero.

Dicha capacidad permitirá que los 155 diputados y 50 senadores estén presentes en la ceremonia, junto a los ministros del Gobierno entrante y saliente. Los parlamentarios pueden decidir, no obstante, si estarán presentes o no en el acto, ya que el Congreso Pleno no tiene un quórum mínimo para poder sesionar ni se aplican sanciones por inasistencia.

Según informó La Tercera, estas medidas fueron tomadas tras la evaluación del Senado y un análisis del Ministerio de Salud que concluyó que el Salón de Honor del Congreso cuenta con un espacio, altura y ventilación que permite el aforo señalado, con cumplimiento de las medidas sanitarias.

De esta forma, se determinó que los protocolos sanitarios del Senado y del Minsal serán suficientes para evitar eventuales contagios de Covid-19 en el evento.

Históricamente, el cambio de mando siempre ha superado los mil invitados, incluyendo a delegaciones internacionales. El traspaso del mando de la ex Presidenta Michelle Bachelet a Piñera en 2018 contó con 1.380 invitados.

PASE DE MOVILIDAD HABILITADO

María Paz Grandón, jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción (Dipol) del Ministerio de Salud, comentó que coordinaron con Cancillería el envío de indicaciones sanitarias a los representantes extranjeros para que asistan al traspaso con tiempo. Para ingresar a Chile y no realizar siete días de aislamiento, se tiene que contar con el Pase de Movilidad habilitado con las vacunas convalidadas, junto a un PCR previo al embarque.

Esto "a menos que quiera (la autoridad o delegación) hacer la cuarentena, que no creo que estén dispuestos, porque por lo general vienen con agendas estrechas", señaló la delegada sanitaria, tras indicar que se mantendrán las exigencias en el ingreso al país "de cualquier extranjero, sea autoridad o de alguna delegación".

La semana pasada Cancillería ya emitió invitaciones para las autoridades de Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y República Dominicana. Aún está la incógnita de si Brasil enviará un representante, ya que el presidente Jair Bolsonaro manifestó que no asistirá, al ser dos mandatarios "muy distintos".

También queda pendiente la asistencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, como Joe Biden deslizó a Gabriel Boric cuando sostuvieron una comunicación telefónica a fin del mes de diciembre.

TESTEOS EN CEREMONIA

La jefa de la Dipol contó además que el día de la ceremonia, la Seremi de Salud de Valparaíso realizará test de antígeno con un móvil instalado afuera del Congreso.

"Estamos solicitando que esta vez el acceso al evento no sea con tantas horas de anticipación", explicó Grandón a La Tercera: "La idea es no tener esta cantidad de personas a la vez interactuando con menos de un metro de distancia, sino que solo en la ceremonia, por un periodo de tiempo", concluyó.