Criteria: Boric cierra su Gobierno con 34% de aprobación

A pocos días del cambio de mando, la más reciente encuesta Criteria -publicada este domingo- reveló que el Gobierno de Gabriel Boric cerró con una aprobación de 34% y fue la Administración peor calificada desde 1990, bajo la mirada actual de la ciudadanía.

Según datos del sondeo, al pedirle a los encuestados que califiquen con una nota de 1 a 7 a los mandatarios que han gobernado Chile desde el retorno a la democracia, el actual Presidente obtuvo un promedio de 3,4, situándose en el último lugar del ranking.

Una evaluación del presente, no un registro histórico

Es fundamental precisar que esta medición no compara las evaluaciones que cada presidente tuvo al momento de dejar su cargo (datos históricos reales), sino que responde a la percepción actual que los chilenos tienen sobre esas figuras.

Respecto a la evaluación presidencial y de Gobierno, la última encuesta Criteria reveló que el Presidente Gabriel Boric terminó su mandato con un 34% de aprobación y con una desaprobación del 58%.

Respecto al desempeño del actual Gobierno en distintas materias, los encuestados asignaron una nota 3,7 en Previsión Social, seguido por 3,6 en inflación, 3,4 en Salud, 3,3 en empleo, inmigración con 2,8 y delincuencia con 2,7.

En cuanto a la calificación del resto de los gobernantes de Chile desde 1990, el mejor evaluado fue Sebastián Piñera con 5,2; seguido por Patricio Aylwin con 4,3; Michelle Bachelet con 4,2; Eduardo Frei Ruiz- Tagle con 4,0 y Ricardo Lagos con 3,9.

El escenario de José Antonio Kast

En contraste, la figura del presidente electo, José Antonio Kast, inicia su periodo con una aprobación del 44% respecto a cómo está preparando su futuro Gobierno.

No obstante, esta cifra marca una caída de 4 puntos respecto a la medición anterior, mientras que su desaprobación subió al 37%.