Tópicos: País | Presidente Boric

El expresidente Boric almorzará hoy con sus exministros, sin Izkia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Luego de entregar el cargo a José Antonio Kast, el ahora expresidente Gabriel Boric tendrá un almuerzo con sus otrora ministros y colaboradores, entre ellos Jeannette Jara, Carolina Tohá y Giorgio Jackson. 

El encuentro y el lugar se ha manejado con absoluta reserva, a tal punto de que los propios comensales hasta ayer no estaban seguros de dónde se iba a realizar. 

De todas las autoridades que colaboraron en el Gobierno de Boric, trascendió que la exministra del Interior Izkia Siches no asistirá. 

