Irina Karamanos: "No me arrepiento para nada de haber tomado el cargo de primera dama"

La socióloga y activista feminista Irina Karamanos conversa con Una Nueva Mañana de Cooperativa sobre su trabajo para dejar atrás el rol de primera dama a seis meses de iniciado el Gobierno.

"Para nostros lo más coherente era conocer primero por dentro la estructura, el espacio de Primera Dama, ser Primera Dama y con eso conocer a cabalidad y trabajar con todas las personas e instituciones que están adentro de ese espacio para poder, responsablemente, realizar cambios", detalló Karamanos.

La coordinadora sociocultural del Gobierno expresó que "yo no me arrepiento para nada de haber tomado el cargo, yo sabía que iba a levantar críticas porque es un espacio poco común para una feminista al cual entrar, pero eso no fue contradictorio en sí mismo".

"No es que a mí personalmente me guste o no me guste el cargo. No se trata de mí, se trata de políticamente poder revisar si es que es acorde a los tiempos o no y esas cosas que no lo sean poder modificarlas", agregó.

"Soy compañera y pareja del Presidente", enfatizó Karamanos, agregando: "Nosotros vamos a seguir juntos como una pareja normal, lo que sí voy a dejar es la parte institucional de la Primera Dama; la pareja del Presidente, en el fondo, dejaría de tener poder e injerencia en los asuntos institucionales del Gobierno, de manejar fundaciones".

Asimismo, la socióloga explicó que se debe dar "la tranquilidad de que el estatuto laboral no se modifica en nada y todas estas fundaciones se mantienen privadas. Lo que sí cambia, es que en el directorio de esa fundación, quien va a presidir ese directorio -que hoy día soy yo por designación del Presidente de la República- en un futuro cercano va a ser una Presidenta o un Presidente que designe el ministro, con ciertos criterios de idoneidad, es decir, que haya trabajado en el sector, que tenga conocimientos de la materia misma de la fundación".

Sobre los viajes al extranjero, Karamanos enfatizó: "No voy a cumplir ninguno de los roles formales de Primera Dama... Sí seré compañera del Presidente y decidiremos vez a vez si es que lo acompaño a algún lugar, alguna cena o algún viaje, pero más como pareja".

Sobre el nombramiento de la exconvencional de Convergencia Social Constanza Schönhaut como nueva asesora en el gabinete de la ministra de Interior, Carolina Tohá, Karamanos comentó que "Constanza es una excelente política" y, ante las críticas de "apitutamiento", declaró estar "segura que la eligieron por sus capacidades".