Futuro vecino: Sorpresiva reunión Kast-Desbordes incluyó almuerzo en el Mercado Central

Una sorpresiva visita tuvo esta jornada la comuna de Santiago: el Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con el alcalde Mario Desbordes, y ambos almorzaron en el local "Pailas Blancas" del Mercado Central.

En un principio, la visita tuvo lugar al mediodía en la Municipalidad de Santiago, donde las autoridades conversaron sobre la instalación del futuro Gobierno del republicano.

Media hora después, Kast salió al balcón del edificio y le habló a la gente que lo esperaba en la plaza: "Como ustedes, al igual que yo por años, hemos transitado por las calles de Santiago. Quiero darle las gracias al señor alcalde, porque hoy hemos vuelto a recuperar la esperanza de caminar tranquilos por el centro de la ciudad", dijo.

"Esto va a seguir, porque ahora voy a ser vecino de Santiago", recordó el venidero Mandatario, que ha manifestado en veces anteriores su intención de vivir en el Palacio de La Moneda.

"Voy a estar allí, golpeándole la puerta al alcalde si hay algún problema, desde la casa de La Moneda. Y él podrá ir a compartir cuáles son las dificultades y los problemas de la comuna", aseguró.

Tras la reunión, Kast y Desbordes se subieron a un vehículo y se trasladaron rápidamente al Mercado Central -ubicado a unas cuadras de la sede municipal- e ingresaron al local Pailas Blancas para almorzar.

Al futuro Presidente lo acompañan sus asesores, entre ellos María Jesús Wulf.