Grau: Gobierno de Kast recibirá el país con excelentes cifras económicas

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró en Cooperativa que el gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, recibirá el país con cifras muy positivas en materia de inflación, exportaciones e inversión.

"Hay una entrevista que dio Roberto Zahler, expresidente del Banco Central, en el Diario Financiero hace algunos días, donde decía: 'No recuerdo a un gobierno que haya partido con mejores condiciones macroeconómicas que el que va a partir en unas pocas semanas'", citó en El Diario de Cooperativa.

En ese sentido, el jefe de la billetera fiscal remarcó que "no sólo es una buena noticia para el próximo gobierno, sino que lo es para el país, la situación que tenemos de inflación, de exportaciones y de inversión", precisando que "la última proyección del 2025 es que la inversión creció un 7%; las exportaciones crecieron un 7,9%, y llevamos 33 meses con los salarios reales creciendo".

"Entonces, hay una serie de condiciones que son muy distintas a las que nosotros nos tocó heredar como administración", subrayó Grau, aunque reconociendo que el Covid-19 agravó la situación que debió gestionar el Presidente Gabriel Boric.

Respecto del "sueño" de su eventual sucesor en Hacienda, Jorge Quiroz, de alcanzar un Imacec de dos digitos, el ministro consideró que "es bueno que las nuevas autoridades se pongan metas ambiciosas, no veo eso como algo negativo. Ojalá que todos podamos contribuir a que esas metas se cumplan".

"Lo importante es que ya nadie discute que el punto de partida que tiene este (futuro) gobierno es mucho mejor que el que tuvimos nosotros, y eso es lo que debiera pasar siempre, porque todos los gobiernos nos tenemos que poner como meta entregar un país que esté en mejores condiciones que el que recibimos", remató.

Ley de Permisología ayudará a superar los "desafíos regulatorios"

Por otro lado, el titular de Hacienda recordó que la administración saliente impulsó y promulgó "la reforma más importante que se ha hecho en materia de permisos", que entre otras cosas, facilita las tramitaciones de proyectos de bajo riesgo, de modo que el sistema "pueda concentrarse en permisos que sí implican más riesgo y es importante que sean revisados. Entonces, hay condiciones para crecer más".

Consultado entonces por los dichos de Quiroz, quien señaló que la regulación sigue siendo excesiva, con más de 12 mil millones de dólares retenidos por procesos ambientales muy largos, Grau admitió que "existen desafíos regulatorios en nuestro país", pero que los datos dan cuenta de que el 2025 fue "el año en que se ha aprobado el monto más grande en la historia del Servicio de Evaluación Ambiental, por más de 40 mil millones de dólares".

Por lo demás, dijo que "el mismo Jorge Quiroz comentó que los cambios que harán serán sobre lo que ya se ha construido a partir de esta reforma -porque hay que implementarla-, y esa es una gran oportunidad para que el próximo gobierno, sin necesidad de hacer cambios legales, mejore los procesos. Podemos hacerlos más rápidos sin necesidad de bajar el estándar. Yo diría que en la medida de que estas dos cosas se conjuguen bien, vamos a ir por un buen camino".