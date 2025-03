Presidente Boric: "El candidato del Gobierno es Chile"

Este miércoles, tras el termino de la declaración conjunta entre el Presidente Gabriel Boric y su par de Alemania, Frank Walter-Steinmeier, se le consultó al mandatario sobre el escenario presidencial en el oficialismo, luego de que se afirmara la candidatura de Carolina Tohá.

"El candidato del Gobierno es Chile. Y nosotros vamos a trabajar firmemente por Chile. Lo mejor que podemos hacer para darle continuidad a un proyecto progresista es hacer bien la pega", declaró Boric.

Además, agregó: "A mí, como presidente de la República, no me corresponde estar haciendo campaña por una persona en particular. Quiero que a los liderazgos progresistas les vaya bien. Desde la posición que tengo, voy a impulsar y conversar con los diferentes partidos para tener las primarias más competitivas posibles, para ampliar la base del progresismo y hacerle sentido a los chilenos y chilenas".

Sobre la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet, Boric afirmó que ha conversado con ella, pero considera que sería una falta de respeto hablar en su nombre.

UDI: Con la salida de Tohá, el "pato cojo" del Gobierno es evidente

El secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, reiteró su tesis de que el Gobierno se encuentra en una posición de "pato cojo", lo que "se hace evidente ahora con la salida de la exministra Tohá".

"Es un Gobierno que ya tenía muchas dificultades de liderazgo al interior de su propia coalición, con un apoyo parlamentario que no fue capaz ni de obtener (el despacho) de la ley de seguridad ciudadana", dijo el parlamentario.

"Con la salida de la exministra, el pato cojo se instala en La Moneda, toda vez de quienes son futuros candidatos del oficialismo se desmarcan de un Ejecutivo que sufre de una evidente impopularidad y de un rechazo ciudadano mayoritario", agregó.