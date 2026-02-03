Presidente Boric inicia gira por Aysén y Magallanes con foco en infraestructura y descentralización

El Presidente Gabriel Boric inicia este martes una gira por la Región de Aysén, donde desarrollará una agenda marcada por la inauguración de obras e infraestructura orientadas a fortalecer la conectividad, el acceso a la salud y la seguridad pública en zonas extremas del país.

La primera jornada contempla actividades en la comuna de Cochrane, donde el Mandatario encabezará la inauguración de la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina. Posteriormente, liderará la ceremonia de colocación de la primera piedra para las obras de mejoramiento de la Ruta 7 Sur en el tramo Confluencia-Puente Chacabuco.

El miércoles, el Jefe de Estado se trasladará a Chile Chico para inaugurar el Hospital Dr. Leopoldo Ortega y participar en el primer patrullaje marítimo de la nueva lancha de Carabineros en la comuna.

Ese mismo día, en Cisnes, encabezará la inauguración del Punto de Posada de Helicópteros del Aeródromo de La Junta, infraestructura clave para mejorar la conectividad aérea en zonas de difícil acceso, y la nueva Posta de Salud Rural de Puyuhuapi.

La gira concluirá el jueves en Río Ibáñez, donde el Presidente liderará la promulgación de la ley que perfecciona los Sistemas Medianos de la Ley General de Servicios Eléctricos y la firma del Plan de Zonas Extremas (PDZE) de la Región de Aysén. Esta estrategia busca garantizar la inyección sostenida de recursos en los territorios más aislados del país, fomentando la inversión pública y privada con enfoque en descentralización y desarrollo territorial.

El Mandatario estará acompañado durante su recorrido por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; además de autoridades locales como el gobernador Marcelo Santana, el delegado presidencial Jorge Díaz, y diversos alcaldes y alcaldesas de la zona.

Tras finalizar sus actividades en Aysén, el Presidente Boric tiene previsto continuar su agenda en la Región de Magallanes el viernes 6 de febrero.