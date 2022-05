Presidente Boric: La violencia que estamos viviendo es absolutamente inaceptable

El Presidente Gabriel Boric volvió a condenar los hechos ocurridos durante este domingo en el sector de Meiggs y que terminaron con tres personas heridas, asegurando que el nivel de violencia que se vive en el país es "inaceptable".

En una actividad realizada la mañana de este lunes, el Mandatario dijo que "la situación de violencia que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país es absolutamente inaceptable y la naturalización de la misma es algo que el gobierno no va a permitir. Es desgarrador, pero es un acto de violencia entre gente con necesidades".

"No podemos permitirlo, no podemos seguir así. Vamos a intensificar el control de armas, vamos a hacer una operación firme, lo hemos conversado, se conversó hoy día en el comité policial de las 08:00 con prefecturas de otros lugares y en particular del barrio en cuestión", sostuvo.

Se espera que durante esta jornada el gobierno ingrese indicaciones al proyecto de persecución al crimen, mientras que el miércoles se darán a conocer medidas para fortalecer presencia policial en diversas comunas del país.

Junto a esto, este jueve se constituirá el consejo de política nacional de lucha contra el crimen organizado.

"Plan B" ante triunfo del rechazo

El Mandatario también se refirió a la posibilidad de un triunto de la opción Rechazo en el plebiscito de salida de septiembre próximo.

"Me parece que es evidente, Chile tuvo un estallido social, no se olviden de eso, hay una demanda por cambios estructurales, entonces yo insisto con algo en que hice el punto ayer en la entrevista, que no pase un sector de la elite política chilena del 'no lo vimos venir' al 'aquí no ha pasado nada', si ellos enterraron el proyecto de la Presidenta Bachelet", recalcó.

Boric añadió que "entonces acá lo que se requiere son cambios estructurales y a eso es lo que está apuntando la Convención Constitucional. Yo espero, y vamos a trabajar, todos nuestros esfuerzos están puestos en el plebiscito del 4 de septiembre. Por supuesto que un gobierno tiene que anticiparse a todos los escenarios posibles en todas las circunstancias, de eso se trata también gobernar, pero mi alternativa respecto a esto ha sido clara, el proceso constituyente no es un capricho del gobierno de turno".