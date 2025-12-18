Síguenos:
Presidente inauguró parque de la Alegría en Renca: "Los espacios públicos son de todos"

Publicado:
El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la inauguración del parque de la Alegría, ubicado entre la Avenida Condell y Avenida Vicuña Mackenna, en la capitalina comuna de Renca.

El Mandatario estuvo acompañado de autoridades, representantes de la empresa concesionaria, niños, niñas y jóvenes deportistas, con quienes recorrió el parque y sus instalaciones, que incluyen un área de calistenia, skatepark, pasto sintético e iluminación para canchas de fútbol.

"Los espacios públicos son de todos. Son de cada uno de ustedes. Y al cuidarlos, nos cuidamos todos. Al recuperarlos, recuperamos el sentido de comunidad (...) hoy día son lugares de deporte, de encuentro, de amor. Yo me alegro y me enorgullece profundamente lo que se está haciendo acá, cruzando el río en Cerro Navia", expresó el jefe de Estado.

