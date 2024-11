Boric urge a la APEC: Ante el aislacionismo y negacionismo, estemos más unidos que nunca

El Presidente Gabriel Boric participó este sábado de la clausura del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 2024 que se desarrolla en Lima, Perú, instancia en la que abordó la importancia del multilateralismo y la cooperación económica para enfrentar dos desafíos mundiales clave: crisis climática y la transición energética.

"Ante la amenaza de aislacionismo, de la negación a la crisis climática que algunos tienen, (urge que) estemos más unidos que nunca y seamos capaces de salir de nuestros prejuicios y entender que nosotros pasamos, como presidentes o presidentas, pero nuestros pueblos y las instituciones van a quedar", analizó el Mandatario en la cita internacional.

Asimismo, llamó a fortalecer "las instituciones para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos".

🇨🇱 El Presidente, Gabriel Boric, sostuvo un diálogo con líderes de las 21 economías de #APECPerú2024, junto al canciller Albero van Klaveren. Allí, hizo énfasis en la cooperación internacional y la importancia de fortalecer los lazos culturales con la finalidad de construir paz,… pic.twitter.com/tX9z1mvqxf — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 15, 2024

También destacó una serie de proyectos que lidera Chile, entre ellos el Cable de Humboldt y la protección de la Antártica como continente de ciencia y paz, así como la importancia del multilateralismo y la cooperación para enfrentar desafíos como la crisis climática o la transición energética.

"En Chile somos un país minero por excelencia desde hace mucho tiempo, tenemos grandes reservas de cobre, también grandes reservas de litio, hemos ido transformando nuestra matriz energética hacia energías renovables no convencionales, en particular, solar y eólica, estamos desarrollando y apostando fuerte por el hidrógeno verde, pero nada de eso sirve si no tenemos redes, contactos y cadenas de suministros que sean globales", afirmó Boric.

Ante esto, dio cuenta que hay "un problema que tenemos que afrontar con mayor unidad entre quienes, independiente de nuestros sistemas políticos, vemos estas amenazas que existen sobre la humanidad de manera conjunta. Y el sentido de este foro, y por eso hablamos de economías y no de países, es fortalecer esos vínculos económicos".

"Cómo asegurar que APEC siga siendo relevante para nuestras economías depende en gran parte de que nuestros ciudadanos sientan los beneficios de aquello", puntualizó el jefe de Gobierno.

Reuniones bilaterales del Presidente Boric y viaje a a la G20

En paralelo, el Presidente Boric tuvo este sábado una reunión bilateral con el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, con quien abordó la importancia de mantener la Antártica como un continente de ciencia y paz.

Esta mañana en el centro de convenciones de APEC, junto al canciller @AlbertoKlaveren, me reuní con el Primer Ministro de Nueva Zelanda, @ChrisLuxonMP, país que es un gran aliado en un desafío clave para Chile y para enfrentar la crisis climática: mantener a la Antártica como un… pic.twitter.com/VX5uhsPzkk — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 16, 2024

Durante la jornada también tendrá una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Estos encuentros se suman al que tuvo ayer con su par de China, Xi Jinping, lo que fue destacado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

"En el caso de China, se trata de una reunión muy importante. China es el principal destino de las exportaciones de Chile y es una relación prioritaria por el peso que asume China en la economía mundial. Por otra parte, con Canadá es un país con el cual tenemos grandes afinidades y que, además, el año pasado fue la principal fuente de inversiones extranjeras en el país, sobre todo en el sector minero, pero también en otros sectores de servicios, etcétera", valoró el canciller.

Esta noche, el Presidente se trasladará a Río de Janeiro, Brasil, para participar de la Cumbre del G20.

El jefe de Estado estará en la ceremonia inaugural del plenario de Urban 20, del plenario de la Cumbre del G20, y sostendrá reuniones bilaterales con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.