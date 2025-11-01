Chile será sede de APEC 2032

El Presidente Gabriel Boric culminó su gira por Asia participando en el foro APEC 2025, desarrollado en Gyeongju, Corea del Sur, donde sostuvo encuentros con líderes de la región, entre ellos la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de China, Xi Jinping.

Antes de su participación en el foro, el Mandatario encabezó en Seúl un encuentro empresarial con inversionistas coreanos, visitó el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea y se reunió con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con quien abordó temas de cooperación internacional.

El canciller Alberto van Klaveren aclaró que la cita "no fue parte de una campaña en favor de la expresidenta Michelle Bachelet", aunque Ban Ki-moon destacó su trayectoria en Naciones Unidas.

El Presidente Boric fue el único mandatario latinoamericano presente en APEC 2025, lo que fue valorado por la delegación chilena. El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, destacó que esta presencia "fortalece el posicionamiento del país en la región del Pacífico".

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte, subrayó los avances en el intercambio tecnológico y de innovación agropecuaria con Corea del Sur, señalando que el vínculo "permite fortalecer la competitividad de los productores chilenos".

Durante la cita se definió que Chile será sede del foro APEC en 2032, consolidando su rol como anfitrión en uno de los espacios económicos más relevantes del Asia-Pacífico.