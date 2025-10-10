"Es una voz importante": Boric visitará el lunes al papa León XIV

El Presidente Gabriel Boric viajará este domingo a Italia, donde se reunirá en el Vaticano con el papa León XIV el lunes 13 de octubre, además de participar en una serie de actividades oficiales.

Además del encuentro con el pontífice, Boric sostendrá una reunión bilateral con el presidente italiano, Sergio Matarella, sumado a encuentros con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la asistencia a la conmemoración de los 50 años del atentado contra el dirigente democristiano Bernardo Leighton.

En sus visitas de trabajo tanto en el Vaticano como en Roma, fechadas entre el 13 y 15 de octubre, Boric estará acompañado de una delegación de alto nivel compuesta por el canciller Alberto van Klaveren, la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, y un grupo transversal de senadores.

"(Haré) una visita al Vaticano, cuyo principal objetivo es reunirme con el papa León XIV. Creo que es una voz importante en estos tiempos, en tiempos donde algunos promueven el individualismo radical, es importante que volvamos a la humanidad y en ese sentido, más allá de las legítimas diferencias que podamos tener con la Iglesia Católica, la voz del papa ha sido hoy día una voz importante", destacó el Mandatario.

El canciller añadió que "lo que esperamos es una conversación muy interesante entre el papa y el Presidente Boric. El papa ha manifestado su interés en los temas sociales, su preocupación también por una serie de problemas globales y creemos que ahí hay un ámbito de coincidencia muy significativo".

Con el objetivo de profundizar en las oportunidades de cooperación entre Chile y la Santa Sede, el Mandatario sostendrá también una reunión bilateral con el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.

#VoceríaInforma | Ministro Alberto van Klaveren: "El día lunes 13 de octubre junto con el Presidente Gabriel Boric nos reuniremos con el Papa León XIV. Esta visita mantiene una tradición de todos los presidentes democráticos de nuestro país que se han reunido con el Papa". pic.twitter.com/sKsNX9hfZS — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) October 10, 2025

Críticas por aborto y eutanasia

El viaje de Boric al Vaticano, en medio del debate de proyectos de aborto libre y eutanasia, fue criticado por RN, quienes plantearon que es "imprudente e incongruente, moral y políticamente".

Por su parte, el senador Iván Flores (DC) dijo que "será un momento difícil para el Presidente de la República tener una audiencia con el papa, cuando el gobierno le ha estado poniendo urgencia al proyecto del aborto libre y también al de eutanasia".

"Son dos proyectos distintos, que tienen alcances distintos, un trasfondo distinto. Sin embargo, la Iglesia Católica se ha manifestado con claridad, entonces yo me imagino que este va a ser un tema a tratar y que por cierto puede generar algunas incomodidades, tal vez por eso le han rebajado la urgencia (al proyecto de eutanasia)", manifestó el parlamentario.