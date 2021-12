La presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano -creada por Michelle Bachelet-, Paulina Vodanovic, valoró en El Primer Café el "espíritu republicano" que se vivió entre Sebastián Piñera y el Presidente electo Gabriel Boric, lo que catalogó como "una muestra de lo que debiera ocurrir en democracia". También se refirió a la invitación extendida al nuevo Mandatario para realizar un viaje al exterior, lo que ha traído una serie de opiniones de la oposición, y Vodanovic señaló que "toda decisión va a traer críticas", pero subrayó "uno no le puede decir al Presidente electo vaya o no vaya". Aun así, criticó la situación e indicó "no debió haber sido una invitación pública, esto debió haberse trabajado en términos precisamente para evitar todo este comidillo que se ha formado", ya que por tratarse de temas de Estado "debieran tratarse con mayor discreción para efecto de no existir esta presión pública y dejar en mayor libertad al Presidente electo".

