Presidente Boric cerró su gira por Corea del Sur con guiño a BTS

El Presidente Gabriel Boric aterrizó en suelo nacional la mañana de este domingo, luego de su gira internacional por Corea del Sur y su participación en la Cumbre APEC 2025.

El arribo del Mandatario se produjo alrededor de las 09:00 de la mañana en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea (FACh), en la comuna de Pudahuel, tras un extenso viaje de 26 horas que contempló dos escalas: Una en Isla Fiji y otra en Tahití, en medio del Océano Pacífico.

"Ya de vuelta en Chile después de una productiva y muy beneficiosa visita de trabajo y cumbre APEC para nuestro país. Aterrizamos con nuevos acuerdos que fortalecen la apertura comercial, tecnológica y cultural de Chile en el mundo, lo que impacta directamente en nuestra gente", expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.

En la misma publicación, el Mandatario lanzó un guiño a una de las más populares bandas de K-pop surcoreana: "Solo nos faltó conocer a BTS para transmitirles el tremendo cariño de las y los jóvenes chilenos por su música, espero tener otra oportunidad. Gracias Corea, nos vemos!", destacó.

Para la jornada de este domingo, el Presidente Boric no tiene contempladas actividades públicas en su agenda. Se espera que retome sus funciones habituales este lunes con la realización del tradicional comité político en el Palacio de La Moneda.

Sin embargo, su permanencia en el país será breve, ya que el Mandatario volverá a salir de Chile este miércoles con destino a la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).