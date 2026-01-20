A horas del anuncio oficial, trasciende que fiscal regional será la ministra de Seguridad de Kast

A pocas horas de conocer la nómina oficial del equipo ministerial del Presidente electo, José Antonio Kast, trascendió que la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, asumirá como ministra de Seguridad Pública.

Veinticinco secretarios de Estado serán los que acompañarán a Kast en la instalación de su gobierno, luego de descartarse la figura de bi o triministro. Y aunque el anuncio aún no se realiza, la mayoría de los nombres ya han comenzado a circular.

Por ejemplo: Francisco Pérez Mackenna asumiría la Cancillería; Jorge Quiroz, Hacienda; Mara Sedini, ministra vocera; Iván Poduje, Vivienda y Urbanismo; Natalia Duco, Deportes; diputado Francisco Undurraga (Evópoli), las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y la senadora Ximena Rincón (Demócratas), Energía.

Sin embargo, la cartera de Seguridad Pública, clave para el futuro gobierno y liderada actualmente por el ministro Luis Cordero, no se encontraba definida hasta la noche del lunes. Cabe recordar, que el cargo fue rechazado por el senador elector Rodolfo Carter y sonaron como líder el general en retiro de Carabineros y diputado electo, Enrique Bassaletti, y también el general en retiro Luis Felipe Cuéllar, quien formó parte del equipo de campaña de Johannes Kaiser (PNL).

En ese contexto, la fiscal Trinidad Steinert llegaría al futuro gobierno de José Antonio Kast. La persecutora asumió el liderazgo de la Fiscalía regional de Tarapacá en 2024 y desde ese cargo consiguió, por ejemplo, condenar a uno de los grupos del Tren de Aragua en el país y formalizó a los narcomilitares y exmiembros de las FARC por tráfico de ketamina, llegaría al futuro gobierno de José Antonio Kast.

Partido Republicano: Van a haber sorpresas muy interesantes

Si bien, la mayoría de los nombres ya han trascendido a través de la prensa, desde el Partido Republicano han insistido en esperar el anuncio oficial, que lo realizará el Presidente electo este martes a las 20:30 horas desde "La Moneda chica" en Las Condes.

El timonel republicano, Arturo Squella, enfatizó que "hay mucha especulación, hay nombres y en eso haría un llamado a simplemente esperar, más que caer en esta especulación. Me atrevería a decir que van a haber sorpresas muy interesantes".

"Muchas veces se confunde el hecho de que una persona que ha estado colaborando en esta instalación con su conocimiento técnico en una materia, en definitiva, pase a ser ministro o estar a cargo de alguna tarea importante en el futuro gobierno. No necesariamente uno tiene que asumir de que van a tener una tarea, una responsabilidad en primera persona en el futuro gobierno", sostuvo el senador electo.