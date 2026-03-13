Cadem: Imagen positiva de Kast alcanza 57% en su primera semana de gobierno

La imagen positiva del presidente José Antonio Kast alcanza el 57% durante su primera semana de mandato, el mismo nivel de aprobación con que comenzó su Administración el expresidente Gabriel Boric, de acuerdo con los resultados de la encuasta Cadem.

Sin embargo, la evaluación negativa del actual Mandatario es mayor, llegando al 39%, en comparación con el 30% que registraba Boric al inicio de su gestión.

El respaldo al jefe de Estado muestra además diferencias generacionales. Entre las personas mayores de 55 años, la imagen positiva de Kast alcanza el 69%, mientras que entre los jóvenes llega al 40%, lo que representa una brecha de 29 puntos porcentuales.

En cuanto a los atributos de gestión más valorados del Presidente, se destaca su capacidad para gestionar las relaciones internacionales de Chile (64%), seguida de su capacidad para impulsar el crecimiento económico y generar empleo (60%) y para mantener el orden público (60%). Además un 54% considera que la principal promesa del Mandatario es cerrar las fronteras para terminar con la inmigración ilegal.

Por el contrario, los aspectos con menor identificación, según los encuestados, son la percepción de que su gobierno cuidará el medioambiente (41%) y que promoverá la igualdad de género (29%).

Respecto a sus atributos personales, los encuestados valoran principalmente que cuenta con autoridad y liderazgo (62 por ciento), que es sólido y consistente (52%) y que comunica bien (52%).

En cuanto a los atributos políticos mejor evaluados, son que tiene un diagnóstico claro sobre la situación política y social del país (55%), que da garantías de gobernabilidad (51%) y que posee buenas ideas y un programa de gobierno definido (51%).

Evaluación del cambio de mando

La encuesta también midió la percepción sobre la ceremonia de cambio de mando. Un 88% de los consultados evaluó positivamente el acto, mientras que el 90% considera que refleja el respeto institucional existente en Chile.

Además, el 88% cree que la ceremonia impacta positivamente en la imagen internacional del país y el 87% la identifica como uno de los principales hitos de la democracia chilena.

En cuanto a las expectativas frente al nuevo gobierno, el 56% de los encuestados cree que a Chile le irá bien durante la administración de Kast (cuatro puntos más que en la medición anterior).

Finalmente, el sondeo también abordó la percepción pública sobre la Primera Dama, María Pía Adriasola. Según los resultados, un 75% de los encuestados afirma conocer o haber oído hablar de ella, mientras que un 57% declara tener una imagen positiva.